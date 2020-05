Inteligentnú karanténu na Slovensku zrejme spustia v piatok

Inteligentnú (smart) karanténu by mohli spustiť v piatok 22. mája. Závisí to od toho, ako dopadne testovacia fáza. Všetko však nasvedčuje tomu, že v piatok smart karanténu spustia. Potvrdil to Ján Bučkuliak z permanentného krízového štábu a premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že štátna karanténa sa zavedením smart karantény neruší.

Grafické znázornenie fungovania inteligentnej karantény.

Foto: ÚV SR

Štátna aplikácia na kontrolu inteligentnej karantény bude ľudí cez kameru ich mobilu kontrolovať podľa ministra Krajčího v nepravidelných intervaloch. Ak porušia pravidlá, bude ich môcť skontrolovať regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo polícia.

Za porušenie pravidiel karantény budú môcť dostať pokutu 1650 eur.

Ľudia v inteligentnej karanténe by sa podľa ministra mali v jej tretí deň objednať na vyšetrenie na COVID-19, a aj pokiaľ bude test negatívny, doma budú musieť zostať dohromady 14 dní.

Štát od pondelka do dneška aplikáciu testoval na „figurantoch“, od stredy to bude na vybraných repatriantoch a od piatka spustí ostrý štart. Počet výziev aplikácie na identifikáciu bude nielen nepravidelný a náhodný, ale nebude vopred jasné, koľkokrát denne výzva príde. Na identifikáciu poskytne ľuďom určitý čas.