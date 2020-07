Trstená zrušila kultúrne podujatia a prijala ďalšie opatrenia, reaguje na výskyt ochorenia Covid-19 v regióne

Verejné priestranstvá dezinfikujú

Uzavreli aj detské ihriská

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trstená na najbližšie dva týždne zrušilo kultúrne podujatia a pozastavilo letné aktivity škôl a zariadení venujúcich sa deťom. Urobilo tak na základe odporúčania krízového štábu v reakcii na výskyt ochorenia Covid-19 v regióne.Nákaza koronavírusom sa rozšírila po mládežníckom hokejovom sústredení v okrese Námestovo, kam dochádzali aj žiaci z Trstenej a okolia. Ako na zasadnutí krízového štábu informovala primátorka Magdaléna Zmarzláková, z účastníkov hokejového sústredenia malo pozitívny test dvanásť žiakov a päť dospelých osôb."Traja žiaci a jedna dospelá osoba sú občanmi nášho mesta, pričom niekoľko ďalších žiakov z okolia navštevuje naše školské zariadenia. Už počas víkendu sme prijali s bezodkladnou platnosťou viaceré opatrenia, boli zrušené kultúrne podujatia, pozastavené premietanie kina Mier a dezinfikované verejné priestranstvá," uviedla primátorka Trstenej.Podľa ďalších informácií z krízového štábu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne nariadil potvrdeným prípadom a ich blízkym domácu izoláciu.Od začiatku týždňa sa na dvoch miestach v Trstenej testujú osoby, ktoré by eventuálne mohli mať pozitívny výsledok testu na Covid-19 a prišli s potvrdenými prípadmi do priameho kontaktu.Okrem zrušenia kultúrnych podujatí a letných školských aktivít na najbližšie dva týždne mesto pristúpilo aj k uzavretiu detských ihrísk na nevyhnutnú dobu.Nezmenené zostáva fungovanie materských škôl, kde však budú prísne dodržiavať vstupný filter pri prijímaní detí do škôlky, dbať na zvýšenú dezinfekciu a hygienu.