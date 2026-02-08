|
Nedeľa 8.2.2026
Denník - Správy
Truban odmieta spájanie kauzy Šimečkovej matky s PS. Ide o takú zlodejinu, že až sa práši, hovorí Šutaj Eštok
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Nadácia Zastavme korupciu Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS)
Kauza dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej nesúvisí podľa poslanca Michala Trubana s ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Kauza dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej nesúvisí podľa poslanca Michala Trubana s hnutím Progresívne Slovensko. Vyhlásil to v relácii televízie TA3 V politike. Daná kauza podľa jeho slov nesúvisí ani s predsedom hnutia Michalom Šimečkom, jediná spojitosť je v tom, že je to matka predsedu PS.
Truban tiež zdôraznil, že Marta Šimečková a jej spolupracovníci na audite spolupracujú a je presvedčený, že sa k tomu postavia čelom. Zdôraznil tiež, že Šimečkovu matku trochu pozná a nevšimol si, že by viedla luxusný život, ktorý nevie vysvetliť.
„V tomto prípade ide o takú zlodejinu, že až sa práši,“ zareagoval Trubanov diskusný oponent, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). V kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej polícia začala trestné stíhanie. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit.
To, či matka opozičného lídra spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc. Združenie Projekt Fórum si podľa Zastavme korupciu nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Podľa kontroly si Šimečková a jej spolupracovníčka Andrea Puková mali niektoré faktúry uplatňovať dvojnásobne či trojnásobne.
V súvislosti s dianím v parlamente z uplynulých dní šéf rezortu vnútra zdôraznil, že je dôležité, že pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde jej vyjadrilo podporu 79 poslancov. Národnú radu SR čakajú aj odvolávania ministrov, medzi nimi tiež ministra investícií Samuela Migaľa (nom. Smer-SD).
Migaľ bol ale pôvodne zvolený za stranu Hlas, neskôr stál na čele skupinky „rebelujúcich" poslancov z Hlasu, pričom situácia vyvrcholil tým, že mu bol ponúknutý ministerský post. V súvislosti s Migaľom sa šéf Hlasu vyjadril, že sa nikdy netajili postojom k nemu. „Dovydieral sa až do pozície ministra,“ povedal Šutaj Eštok. Priznal, že všetkých poslancov Hlasu pri návrhu na odvolanie Migaľa budú svrbieť ruky a nedôverujú mu, no chápu politickú realitu a hlasovať budú za to, aby vláda pokračovala.
Ostrá reakcia ministra vnútra
Podpora vlády a hlasovania v parlamente
