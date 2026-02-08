Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoja
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. februára 2026

SaS nepočíta so Sulíkom na kandidátke, Gröhling reagoval aj na špekulácie o Kollárovi


Tagy: bývalý predseda strany Minister životného prostredia SR Politika 24 Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Vojna na Ukrajine

Súčasný predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling nie je ochotný prehodnotiť, že by jeho ...



Zdieľať
6536414a93504067172285 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) - Súčasný predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling nie je ochotný prehodnotiť, že by jeho predchodca Richard Sulík kandidoval v ďalších voľbách za SaS. Uviedol to v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Vyjadril sa aj k špekuláciám, že by sa Sulílk mohol spojiť s Borisom Kollárom a jeho hnutím Sme rodina.

Podpora zvonka a šumy o Tarabovi


Podľa súčasného predsedu SaS je na Sulíkovi, či zvonku podporí stranu, ktorú zakladal. Tvrdil tiež, že jestvujú šumy, že by sa ku Kollárovi a Sulíkovi pridal aj súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za SNS a je aj jej nominantom.

V súvislosti s kandidátkou strany uviedol, že v súčasnosti tam figuruje aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, predseda SaS ale tvrdil, že poslankyňa sa v ostatnom čase nezúčastňuje na straníckych aktivitách ako poslanecký klub či republiková rada. Gröhling si vie predstaviť, že by súčasťou kandidátky SaS mohli byť aj ďalšie pravicové strany, avšak pod hlavičkou SaS, nie vo forme volebnej koalície.

Nové prihlášky a ambície vo voľbách


Predseda SaS tiež v relácii ohlásil, že poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá je v klube jeho strany, si k liberálom podala prihlášku. Politička bola do parlamentu zvolená na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia, z ktorého na jeseň 2024 odišla. Gröhling doplnil, že aj s ďalšími osobnosťami v klube, ktoré ale nie sú v strane, diskutujú o ich vstupe. Podľa jeho slov by bol rád, ak by na čele kandidátky boli výrazné osobnosti strany, verí v dvojciferný výsledok vo voľbách.

Gröhling sa tiež vyjadril, že si nevie v súčasnosti predstaviť spoluprácu s Maďarskou alianciou, pokiaľ sa jej predseda Lászlo Gubík nedištancuje od niektorých svojich vyjadrení z minulosti, napríklad o ruskej agresii na Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - SaS nepočíta so Sulíkom na kandidátke, Gröhling reagoval aj na špekulácie o Kollárovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý predseda strany Minister životného prostredia SR Politika 24 Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Truban odmieta spájanie kauzy Šimečkovej matky s PS. Ide o takú zlodejinu, že až sa práši, hovorí Šutaj Eštok
<< predchádzajúci článok
Firemné benefity strácajú silu a stali štandardom, o lojalite zamestnancov rozhoduje niečo iné

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 