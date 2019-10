Truban: V prípade domény .sk vítam podnet na NKÚ aj trestné oznámenie

Na snímke predseda politického hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 3. októbra (TASR) – Situáciu okolo zmluvy so správcom domény .sk kritizoval súčasný líder koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban aj pred dvoma rokmi. Preto podľa vlastných slov v tejto súvislosti víta a podporuje podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a podanie trestného oznámenia.Úrad vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) konal podľa Trubana v tomto prípade proti verejnému záujmu.podotkol s tým, že v prípade úspechu vo voľbách je PS-Spolu pripravené preveriť možnosti prehlásenia zmluvy za neplatnú.Nadácia Zastavme korupciu vo štvrtok uviedla, že štát podpísal nevýhodnú zmluvu so súkromnou firmou SK-NIC, ktorá je správcom registra slovenskej národnej internetovej domény .sk. Zmluva je podľa nadácie prakticky nevypovedateľná a štát pri podpise posledného dodatku k tejto zmluve mohol dohodnúť lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorú mohla firma SK-NIC investovať do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku.Podľa Ondreja Jombíka, zástupcu Združenia poskytovateľov webhostingu, premárnil štát pri podpisovaní dodatku k zmluve v roku 2017 príležitosť dohodnúť lepšie podmienky. Združenie avizovalo podanie trestného oznámenia, pretože sa domnieva, že pri podpise druhého dodatku úradom vtedajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho došlo k porušeniu verejného záujmu, a tým aj k zhoršeniu postavenia štátu pri výkone správy národnej domény SK.Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa ohradil voči tvrdeniu Nadácie Zastavme korupciu. Dodatok podľa úradu priniesol jasnejšie a transparentnejšie podmienky fungovania a výrazne zlepšil aj pozíciu štátu vo vzťahu k správcovi národnej domény.