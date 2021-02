Trudeau: Po prílete do Kanady bude od 22. februára povinná karanténa v hoteli, na vlastné náklady

Reakcia na nové varianty

Pfizer dodá 4 milióny dávok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ľudia, ktorí cestujú do Kanady leteckou dopravou, budú musieť od 22. februára po príchode absolvovať karanténu v hoteli. V tejto izolácii počkajú na výsledky testov na koronavírus. Oznámil to v piatok kanadský premiér Justin Trudeau Predseda kanadskej vlády už skôr avizoval, že pravidlá pre cestujúcich leteckou dopravou sa sprísnia v reakcii na šírenie nových, pravdepodobne nákazlivejších, variantov vírusu.Konštatoval pritom, že karanténa v hoteloch bude na vlastné náklady cestujúcich. Trudeau dodal, že čakanie na výsledky testov môže trvať do troch dní.Premiér ďalej informoval, že šéf spoločnosti Pfizer mu potvrdil, že Kanada dostane 4 milióny dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 do konca marca a potom počas apríla až júna ďalších 10,8 milióna dávok.Kanada okrem toho kupuje 4 milióny dávok vakcíny od firmy Moderna a skúma možnosť získania vakcín z Indie.