Slovensko zavedie nový režim na hraniciach od 17. februára, Krajčí neodporúča cestu do zahraničia

Formulár e-hranica

Polícia zvýši kontroly

12.2.2021 -Slovensko zavádza nový režim na hraniciach od stredy 17. februára. Dôvodom je čo najvyššia ochrana obyvateľov pred importom nebezpečných mutácií koronavírusu. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).Šéf rezortu zdravotníctva zároveň neodporúča cestovanie mimo Slovenska. Občania by mali ísť za hranice len v nevyhnutných prípadoch.Upozornil, že po návrate ich čaká 14-dňová karanténa, ktorú bude možné ukončiť najskôr na ôsmy deň negatívnym výsledkom PCR testu.„Každý cestovateľ musí pred vstupom na Slovensko vyplniť formulár e-hranica,“ uviedol Krajčí a doplnil, že pendleri majú výnimku.Pendleri, ktorí sú z priameho susedstva, teda Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska, budú môcť prechádzať cez hranice, ale musia mať pri sebe vždy negatívny test, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní. Test môže byť PCR aj antigénový. Formulár e-hranica vypĺňať nemusia.Pendleri, ktorí cestujú do odľahlejších krajín Európskej únie (EÚ), Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, musia formulár e-hranica vyplniť. Antigénový test môže byť starý najviac 48 hodín, PCR test najviac 72 hodín.Po vstupe do krajiny musia ísť do karantény, ktorú budú môcť ukončiť hneď, ako budú mať výsledky z PCR testu. Ten si môže občan podľa Krajčího urobiť ešte hneď v ten istý deň na vlastné náklady. V prípade negatívneho výsledku môže karanténu opustiť.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) zdôraznil, že Slovensko sa stalo vysoko rizikovou krajinou napríklad pre Česko. Nemecko vykazuje SR ako krajinu, ktorá má na svojom území rizikové mutácie.Robert Gucký z hraničnej a cudzineckej polície uviedol, že od pondelka 15. februára polícia zvýši vykonávanie kontrol na hraničných prechodoch.