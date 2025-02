Trump a Vance robia Putinovu špinavú prácu, vyhlásili americkí senátori za Demokratickú stranu

28.2.2025 (SITA.sk) - Americkí senátori za Demokratickú stranu obvinili prezidenta USA Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vancea z toho, že sa postavili na stranu ruského vodcu Vladimira Putina „Trump a Vance robia Putinovu špinavú prácu. Demokrati v Senáte nikdy neprestanú bojovať za slobodu a demokraciu," uviedol na sociálnej sieti líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer Trump Zelenskému v piatok v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že buď „uzatvorí dohodu“ s Ruskom, „alebo skončíme“.„Vaši ľudia sú veľmi statoční, ale buď sa dohodnete, alebo odídeme, a ak odídeme, vybojujete si to,“ povedal Trump Zelenskému pred veľkou skupinou novinárov. „Nemyslím si, že to bude pekné, ale vyriešite si to, avšak nemáte na to dobré karty.“