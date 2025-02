Presunutie pomníka z Námestia osloboditeľov v Košiciach by podľa primátora stálo možno milióny eur

Problém je komplexný

Kosáky a kladivá

28.2.2025 (SITA.sk) - Ak by sme chceli pomník na Námestí osloboditeľov v Košiciach rozobrať a presúvať, pravdepodobne hovoríme o sume nie v desať či státisícoch, ale možno v miliónoch eur, uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). Reagoval tak na otázky týkajúce sa plnenia uznesenia jedného z posledných vlaňajších rokovaní mestského zastupiteľstva.Mestskí poslanci ho v ňom zaviazali preskúmať možnosti mesta Košice v súvislosti s premiestnením alebo odstránením Pomníka padlým v 2. svetovej vojne - sovietski vojaci na Námestí osloboditeľov, s tým, že do času realizácie je prioritou trvale odstrániť komunistické symboly z pomníka.Polaček zdôraznil, že debata v súčasnosti nie je o tom, na aké miesto by bolo možné pomník presunúť, akcentoval, že potrebujú najmä finančnú analýzu.Viceprimátorka Lucia Gurbáľová KDH ) počas tlačového brífingu ozrejmila, že problém je veľmi komplexný a rokovania expertnej skupiny ukázali, že nie je možné rozhodnúť „len tak, od stola“. Dodala, že potrebujú komunikovať aj s ďalšími inštitúciami, je to nutné z dôvodu, že pomník na Námestí osloboditeľov je národná kultúrna pamiatka i vojnový hrob.„Potrebujeme nastaviť vzťahy s ministerstvom vnútra, ministerstvom zahraničných vecí, s ministerstvom kultúry,“ vymenovala. Dodal, že ďalšou nevyhnutnosťou je aj finančná analýza. „V prípade akéhokoľvek premiestňovania pomníka a národnej kultúrnej pamiatky sa na to vzťahuje veľmi veľa pravidiel a špecifických požiadaviek a zákonitostí, ktoré je potrebné dodržať. Čo je potom spojené aj s vysokými finančnými nákladmi,“ ozrejmila Gurbáľová s tým, potrebujú vypracovať finančnú analýzu pre možné varianty.Uznesenie mestského zastupiteľstva týkajúce sa preskúmania možností presunu pomníka je podľa viceprimátorky stále v platnosti. Mestská rada primátorovi odporučila pokračovať v preverovaní možností premiestnenia pomníka. Pokračovať budú aj v komunikácii s dotknutými inštitúciami.„Odborníci - historici sa jednoznačne zhodli na tom, a tak to aj prezentujú a majú na to svoje teórie, že tieto symboly na týchto pomníkoch nie sú symboly reprezentujúce symboly nejakého politického režimu. Sú to symboly, ktoré označujú príslušnosť padlých vojakov k armáde, ktorej boli súčasťou. Tým pádom je to súčasť náhrobného kameňa, pomníka. Preto sú akoby nedotknuteľné. Ide o pietne miesto a miesto posledného odpočinku padlých vojakov,“ uviedla Gurbáľová v súvislosti s časťou uznesenia mestských poslancov, ktorá sa týka možnosti odstránenia kosákov a kladív z pomníka.Diskusiu okolo pomníka na jeseň minulého roka rozprúdila oprava poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa stali terčom vandalizmu. Opravy boli realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie, v rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku.Celková čiastka určená na práce bola skoro 14-tisíc eur. Financovanie bolo zabezpečené najmä z prostriedkov Ministerstva vnútra SR , išlo o sumu vyše 11-tisíc eur. Samotné mesto poskytlo na opravu 20 percent predpokladaných výdavkov, čiže necelých 2 800 eur.Počas vianočných sviatkov sa stal pomník terčom vandalizmu opäť. Na sociálnych sieťach sa vtedy objavilo video, na ktorom neznáma osoba poškodzovala kosáky a kladivá. „V uvedenom prípade vedie vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci," uviedla v druhej polovici januára pre agentúru SITA košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová Predmetný pomník má štatút vojnového hrobu, a teda podlieha zákonu o vojnových hroboch, okrem iného je aj národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho majiteľom je mesto, spravuje ho Správa mestskej zelene. Pred časom na webe bežala petícia za odstránenie symbolov komunistického režimu, občania podpísaní pod petíciou požadovali od mesta aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka.