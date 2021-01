Trump aj s manželkou opustili Biely dom, Bidenovej inaugurácie sa nezúčastnia (video)

Bidenovej inaugurácie sa nezúčastní

Násilná okupácia Kapitolu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko hodín pred inauguráciou 46. prezidenta Spojených štátov Joea Bidena jeho dosluhujúci predchodca Donald Trump opustil Biely dom. V sprievode manželky Melanie pred oficiálnym sídlom prezidentov USA nasadol do vrtuľníka Marine One a odletel na základňu Andrews v Marylande, kde sa bude konať posledný rozlúčkový ceremoniál.Krátko predtým sa ešte stihol prihovoriť prítomným novinárom. „Prežili sme úžasné štyri roky, počas ktorých sme veľa dosiahli. Milujeme Američanov, bolo to niečo veľmi výnimočné,“ vyhlásil 74-ročný rodák z New Yorku.Trump 8. januára prostredníctvom Twitteru vyhlásil, že sa nezúčastní na Bidenovej inaugurácii. Bude tak prvým dosluhujúcim prezidentom od Andrewa Johnsona (1865 - 1869), ktorý nebude na inauguračnej slávnosti svojho nástupcu.Tradične sa pritom odchádzajúci a nastupujúci prezident dovezú spolu na ceremoniál do Kapitolu, čo symbolizuje pokojné odovzdanie moci v krajine.Trumpovo vyhlásenie prišlo dva dni po násilnej okupácii Kapitolu jeho priaznivcami v čase, keď Kongres počítal hlasy Zboru voliteľov, aby formálne potvrdil Bidenovo víťazstvo v novembrových voľbách.Zasadnutie vtedy museli na niekoľko hodín prerušiť.