Zákaz vychádzania sa na dva dni nepreruší, Matovičova vláda opravila svoj omyl

20.1.2021 - Zákaz vychádzania bude platiť aj v pondelok 25. a utorok 26. januára. Potrvá do nedele 7. februára. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.Kabinet na svojom rokovaní 31. decembra 2020 rozhodol, že od 1. januára 2021 od 5:00 bude platiť zákaz vychádzania, ktorý potrvá do nedele 24. januára.Cez víkend prijal kabinet uznesenie, na základe ktorého mal platiť zákaz vychádzania od stredy 27. januára do nedele 7. februára.