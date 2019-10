Trump: Ak útok na Kurdov nebude humánny, vyhladím tureckú ekonomiku

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol v stredu v súvislosti so začatou tureckou ofenzívou voči Kurdom v severovýchodnej Sýrii, že dúfa vsprávanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informovala o tom agentúra AFP.Dodal, že pokiaľ táto vojenská operácia nebude vykonanátureckú ekonomiku.varoval. Odmietol však definovať pojem humánny prístup. Trump svojím výrokom o vyhladení tureckej ekonomiky reagoval na otázku novinára, či ho neznepokojujú špekulácie, podľa ktorých má Erdogan v úmysle vyhladiť sýrskych Kurdov.Americký prezident zároveň odmietol kritiku, podľa ktorej bude mať Washington v budúcnosti problémy vytvárať spojenectvá v dôsledku jeho rozhodnutia stiahnuť americké ozbrojené sily zo sýrskej hranice s Tureckom.uviedol. Podľa jeho slov Kurdi pomáhali americkým jednotkám v boji proti Islamskému štátu (IS) len pre vlastné záujmy a pre "svoje územia". Zároveň tento národ bez vlastného štátu obvinil z toho, že nepomohol Amerike počas druhej svetovej vojny ani s vylodením v Normandii.Trump podľa agentúry DPA dodal, že USA presunuli obzvlášť nebezpečných bojovníkov IS zo severovýchodnej Sýrie. Posťažoval sa, že európske krajiny odmietli prijať naspäť islamských bojovníkov, ktorí sú doteraz zadržiavaní kurdskými silami. Domnieva sa, že ak sa títo zajatci dostanú na slobodu, "budú utekať do Európy", keďže tam majú mnohí svoje domovy.