Každých 40 sekúnd si niekde na svete jeden človek siahne na život

Ženeva/Washington 10. októbra (TASR) - Každých 40 sekúnd niekde vo svete jeden človek skoncuje s vlastným životom. Preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala na 40-sekundovú akciu prechádzania takého činu 10. októbra, na ktorý pripadá Svetový deň duševného zdravia. Témou tohto svetového dňa v roku 2019 je prevencia samovrážd, informovala WHO na svojej webovej stránke.Svetový deň duševného zdravia poskytuje príležitosť lepšie spoznať problematiku duševného zdravia a vyvolať vo verejnosti mobilizáciu v danej oblasti.Každý rok takmer 800.000 ľudí skoncuje so svojím životom, pokračuje WHO, a mnohí ďalší sa o samovraždu pokúsia. Pritom každý taký čin je tragédiou postihujúcou nielen konkrétnu rodinu, ale aj komunitu či celú krajinu. Čin samovraždy nepozná vekové hranice a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia ľudí vo vekovej skupine 15-29 rokov hneď po úmrtiach na následky dopravných nehôd.Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991 vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia. Prvýkrát ho zorganizovala 10. októbra 1992 a odvtedy sa podujatia k tomuto dňu konajú v rôznych častiach sveta každý rok.Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia vo verejnosti.zdôraznil na svojej webovej stránke Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).Na 10. októbra pripadá aj Svetový deň prevencie samovrážd. Odborná verejnosť, osobitne Medzinárodné združenie na predchádzanie samovraždám (AISP) aj WHO ho pripomínajú od roku 2003 najmä preto, lebo siahnutie si na život považujú za závažný problém verejného zdravotníctva.Odborníci presadzujú názor, že suicidálnemu (samovražednému) aktu či správaniu sa dá predchádzať. Zastávajú názor, že ide o skratové správanie ako krajnú formu riešenia problémov.Medzinárodné združenie na predchádzanie samovraždám sa zameriava na predchádzanie a zmiernenie následkov suicidálneho správania. V posledných rokoch sa v súvislosti s týmto dňom koná ročne okolo 300 podujatí v približne 70 krajinách sveta.IASP založil profesor Erwin Ringel v roku 1960 v Rakúsku. Aj keď je Medzinárodné združenie na predchádzanie samovraždám mimovládnou organizáciou, má zastúpenie v desiatkach štátov a v oblasti prevencie samovrážd spolupracuje s WHO.Rakúsky psychoterapeut, odborník na psychiatriu a neurológiu, špecialista na prevenciu samovrážd Erwin Ringel sa narodil 27. apríla 1921 v sedmohradskom Temešvári. V polovici 40. rokov po skončení štúdia sa venoval práci v oblasti psychiatrie a neurológie na Psychiatrickej univerzitnej klinike vo Viedni. V roku 1960 založil IASP a bol jej prvým predsedom až do roku 1969, potom jej čestným predsedom. Zomrel 28. júla 1994 na zlyhanie srdcovej činnosti v Bad Kleinkirchheime.