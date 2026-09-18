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18. septembra 2026

Trump chce americkú vojenskú základňu v Poľsku. Jej umiestnenie môže oznámiť „veľmi skoro“


Tagy: Americkí vojaci v Európe európska bezpečnosť

V krajine už pôsobí takmer 10-tisíc amerických vojakov, väčšinou však na rotačnom princípe. Plány prichádzajú v čase, keď Washington preveruje svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Spojené ...



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trump_21729 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - V krajine už pôsobí takmer 10-tisíc amerických vojakov, väčšinou však na rotačnom princípe. Plány prichádzajú v čase, keď Washington preveruje svoju vojenskú prítomnosť v Európe.


Spojené štáty a Poľsko dosiahli podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa „veľký pokrok“ v rokovaniach o vytvorení základne americkej armády na poľskom území. Ak sa obe strany definitívne dohodnú, miesto jej vybudovania by podľa neho mohli oznámiť už čoskoro.

„Vďaka odvážnemu vedeniu môjho priateľa Karola Nawrockého, prezidenta Poľska, sa dosahuje veľký pokrok smerom k vytvoreniu základne americkej armády v Poľsku,“ napísal Trump na sociálnej sieti. „Ak sa tak stane, miesto bude oznámené veľmi skoro. Bude to historický krok pre naše veľké americko-poľské spojenectvo,“ dodal americký prezident.

Poľsko už predtým potvrdilo, že o stálej americkej základni rokuje s Washingtonom. Námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski v auguste uviedol, že prvá fáza procesu sa už skončila a politická vôľa na jeho uskutočnenie existuje.

V Poľsku je v súčasnosti rozmiestnených takmer 10-tisíc amerických vojakov, drvivá väčšina z nich však pôsobí v krajine na rotačnom princípe. Varšava sa dlhodobo usiluje o posilnenie americkej vojenskej prítomnosti na svojom území.

Trumpov najnovší signál je výrazný aj vzhľadom na širšiu americkú politiku v Európe. Pentagon v súčasnosti preveruje rozmiestnenie amerických síl na kontinente a medzi spojencami panujú obavy z možného znižovania ich počtu.

Poľsko však patrí medzi členov NATO s najvyššími výdavkami na obranu. Na bezpečnosť vynakladá približne päť percent hrubého domáceho produktu a vzhľadom na svoju polohu na východnom krídle Aliancie sa usiluje americkú prítomnosť naopak posilniť. Poľský prezident Nawrocki, ktorý má s Trumpom blízke vzťahy, navštívil vlani Biely dom. Trump už počas tejto návštevy ponúkol možnosť vyslať do Poľska ďalších amerických vojakov.

Plány prichádzajú aj v čase rastúceho tlaku Washingtonu na európskych členov NATO. Spojenci sa na minuloročnom summite v Haagu zaviazali, že do roku 2035 zvýšia bezpečnostné výdavky najmenej na päť percent HDP, pričom 3,5 percenta má smerovať priamo na vojenské výdavky.


Zdroj: SITA.sk - Trump chce americkú vojenskú základňu v Poľsku. Jej umiestnenie môže oznámiť „veľmi skoro“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americkí vojaci v Európe európska bezpečnosť
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