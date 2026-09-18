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18. septembra 2026

Húsíovia a jemenské vládne sily zvádzajú krvavé boje, Rijád hlási prvého mŕtveho


Tagy: Báb al-Mandab Červené more Civilné obete Húsíovia Napätie na Blízkom východe útoky dronmi

Jemenskí povstalci upevňujú kontrolu nad strategickou námornou trasou, zatiaľ čo Rijád pokračuje v náletoch a EÚ vyzýva na zastavenie bojov. Nové boje v



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mideast_wars_yemen_8_285 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Jemenskí povstalci upevňujú kontrolu nad strategickou námornou trasou, zatiaľ čo Rijád pokračuje v náletoch a EÚ vyzýva na zastavenie bojov.


Nové boje v Jemene si za uplynulých 24 hodín vyžiadali desiatky mŕtvych na oboch stranách konfliktu, zatiaľ čo Saudská Arábia zaznamenala prvú obeť od obnovenia útokov Húsíov na svoje územie.

Pri raketových a dronových útokoch Húsíov zahynulo podľa predstaviteľa jemenskej vlády v dvoch juhozápadných provinciách najmenej 23 vládnych vojakov.

Trosky dronu zabíjali


Zdroje Húsíov uviedli, že pri saudskoarabských náletoch a pozemných bojoch zahynulo 40 ich bojovníkov.

Saudskoarabská civilná obrana oznámila, že po zostrelení dronu dopadli v provincii Táif jeho trosky, pričom zahynul jeden občan Jemenu a dvaja ľudia utrpeli zranenia.

„Pád trosiek zostreleného dronu si vyžiadal jednu obeť, dvoch zranených a materiálne škody,“ uviedla.

Incident prišiel deň po tom, ako Rijád obvinil Húsíov z pokusu zaútočiť na Mekku. Povstalci to odmietli.

Solidarita EÚ


Európska únia (EÚ) vyjadrila Saudskej Arábii „plnú solidaritu“ a vyzvala Húsíov, aby zastavili vojenské operácie. „Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru sú neprijateľné,“ uviedol hovorca EÚ.

Húsíovia zároveň tvrdia, že saudskoarabské lietadlá zasiahli telekomunikačné veže a civilné ciele. Ich médiá informovali aj o troch zabitých deťoch, tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť.

Ďalšia strategická trasa


Húsíovia po novej ofenzíve ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a strategický prieliv Báb al-Mandab. Spolu s obmedzeniami v Hormuzskom prielive tak rastie tlak na dve kľúčové trasy pre vývoz ropy a plynu z regiónu.

Podľa Organizácie Spojených národov vyhnal obnovený konflikt z domovov už viac ako 100-tisíc ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Húsíovia a jemenské vládne sily zvádzajú krvavé boje, Rijád hlási prvého mŕtveho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Báb al-Mandab Červené more Civilné obete Húsíovia Napätie na Blízkom východe útoky dronmi
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