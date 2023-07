Trump chce náhradu vojenskej pomoci, trúfa si aj na uzmierenie Ukrajiny s Ruskom

19.7.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia do funkcie šéfa Bieleho domu prinúti Európu, aby pokryla náklady Spojených štátov na obnovu zásob zbraní zaslaných na Ukrajinu. Ako referuje web Kyiv Independent, Trump sa sťažoval, že európske krajiny poskytujú na pomoc Ukrajine menej ako USA, a kritizoval úradujúceho prezidenta Joea Bidena za „vyprázdnenie“ amerických vojenských zásob.„Požiadam Európu, aby nám preplatila náklady na obnovu zásob odoslaných na Ukrajinu, čo by mali urobiť teraz, ale Joe Biden je príliš slabý a vôbec nemá rešpekt,“ uviedol bývalý prezident vo svojom predvolebnom videu.Zaútočil aj na zahraničnú politiku Bidenovej administratívy. Trump povedal, že myšlienka prijatia Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) je v súčasnosti „úplne nezmyselná“ a že USA riskujú jadrovú vojnu s Ruskom alebo Čínou.Biden však v skutočnosti pred niekoľkými dňami na samite v Litve povedal, že Ukrajina nemôže vstúpiť do aliancie, kým bude vo vojne. Kyjiv zároveň ešte nedostal pozvánku na vstup do NATO.Trump tento týždeň taktiež povedal, že ak ho opäť zvolia, bude schopný nastoliť mier medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom tvrdí, že „dohodu bude mať hotovú za jeden deň“.