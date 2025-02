Trump chce spraviť Ameriku veľkou na úkor Európy, a teda aj Slovenska, upozorňuje Šutaj Eštok

Trumpové clá dopadnú na Slovensko

Spoločný boj za naše záujmy

24.2.2025 (SITA.sk) - Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump chce spraviť Ameriku veľkou na úkor Európy, a teda aj Slovenska. Uviedol to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti.Ako uviedol, vníma u mnohých ľudí očarenie novým americkým prezidentom, keďže jeho priamosť a akcieschopnosť sú po jeho predchodcovi obrovskou zmenou.Podľa ministra je potrebné oceniť jeho snahu o zastavenie zabíjania na Ukrajine, no netreba podľa neho zabúdať na to, že americký prezident chce spraviť veľkou Ameriku, a to aj na úkor Európy, a teda aj Slovenska.„Trump chce chrániť Spojené štáty zavádzaním ciel. Ale tieto clá dopadnú priamo na Slovensko a na ľudí zamestnaných v našom automobilovom priemysle. Je to krok, ktorý môže pripraviť o prácu ľudí v Trnave, Nitre, Žiline či Košiciach. Títo ľudia Trumpa nezaujímajú, pretože si chráni svojich vlastných občanov. Ale pre mňa sú dôležití práve ľudia, ktorí na Slovensku pracujú a môže sa ich Trumpova politika dotknúť a pripraviť ich o živobytie," uviedol Šutaj Eštok, ktorý víta, že predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v USA otvoril túto kľúčovú tému.„Dôležité však je, že pri ochrane našich pracovných miest a slovenských národnoštátnych záujmov nemusíme zostať sami. Sme členom EÚ, stále mimoriadne silného zoskupenia vyspelých svetových štátov, a za naše záujmy musíme bojovať spoločne," vyhlásil minister s tým, že je potrebné, aby Európa začala robiť to, čo má, a nerobiť to, čím sa sama dlho ničí.„Tak, ako Trump bojuje za Ameriku, my bojujme za seba. Ak Trump hodil za hlavu všetky klimatické opatrenia, nevymýšľajme v Európe nezmysly ako Green Deal, ktorý likviduje náš automobilový priemysel. Nechajme to na ľuďoch, nech sa sami rozhodnú na akých autách chcú jazdiť. Ak Trump hľadá mier na Ukrajine, prispejme k tomu už konečne aj my v Európe, namiesto ďalších zásielok zbraní a munície. Nemusíme obdivovať Trumpovu snahu spraviť Ameriku veľkou, ak my môžeme spraviť veľkou Európu a spolu s ňou aj Slovensko," uzavrel predseda Hlasu.