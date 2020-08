Trump chce v USA zakázať aplikáciu TikTok, pre firmu to bude veľká rana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 - Americký prezident Donald Trump oznámil, že zakáže aplikáciu TikTok, ktorú vlastní čínska firma. Novinárom, ktorí s ním cestovali na palube lietadla Air Force One, povedal, že by v tejto veci mohol podpísať nariadenie už v sobotu. "Čo sa TikToku týka, zakážeme ich v Spojených štátoch," vyhlásil Trump, ktorého cituje spravodajský portál BBC.Americkí bezpečnostní predstavitelia vyjadrili obavy, že by videoaplikáciu, ktorú vlastní firma ByteDance sídliaca v Pekingu, mohli využiť na zbieranie osobných dát Američanov.TikTok má v USA mesačne okolo 80 miliónov aktívnych používateľov a zákaz by bol pre ByteDance veľká rana.Hovorkyňa TikToku Hilary McQuaide sa na margo Trumpovho výroku odmietla vyjadriť, informuje denník The Washington Post. Ako dodala, spoločnosť "verí v dlhodobý úspech TikToku".