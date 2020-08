Vo Veľkej Británii v obmedzenom režime rozdali ceny BAFTA, televízne ocenenia získal aj Černobyľ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Britská akadémia filmových a televíznych umení (BAFTA) v piatok vyhlásila víťazov svojich výročných televíznych cien. Ceremónia, ktorú moderoval Richard Ayoade, sa však vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu uskutočnila v značne obmedzenom režime, bez červeného koberca a divákov prítomných v sále.Dokonca aj víťazi a víťazky sa na nej zúčastnili prostredníctvom videohovorov.Viac ako jedno ocenenie si na konto pripísali projekty Černobyľ (2019), Stath Lets Flats (2018) a The End of the F***ing World (2017 - 2019). Prvý menovaný projekt získal cenu pre najlepšiu minisériu a Jaredovi Harrisovi vyniesol trofej pre najlepšieho herca, druhý je zase najlepší komediálny seriál a cenu vďaka nemu získal Jamie Demetriou ako najlepší herec v komediálnom programe. The End of the F***ing World vyhlásili za najlepší dramatický seriál a Naomi Ackie, ktorá sa v ňom predstavila, je najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe.Trofej pre najlepšiu herečku získala za výkon v televíznom filme Elizabeth is Missing (2019) 84-ročná Glenda Jackson, pre ktorú je to jej prvá televízna cena BAFTA. Will Sharpe sa vďaka krimiseriálu Giri/Haji (2019) stal najlepším hercom vo vedľajšej úlohe. Najlepší ženský herecký výkon v komediálnom programe predviedla v sérii Potvora (2016 - 2019) Sian Clifford. Za najlepší televízny film vyhlásili The Left Behind (2019) a cenu pre medzinárodný projekt udelili minisérii Keď nás vidia (2019). Špeciálnu cenu BAFTA získal herec Idris Elba.