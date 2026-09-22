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22. septembra 2026
Trump dal Iránu tvrdé ultimátum a okrem iného chválil bezkonkurenčnú silu USA pod svojím vedením
Tagy: Americký kongres Dánska vláda dánsko-americké vzťahy iránsky režim Latinská Amerika Útok na Irán Vojna na Ukrajine Západný breh Jordánu
Prezident USA v relatívne dlhom prejave útočil na medzinárodné inštitúcie, hovoril o Iráne, Kube, Grónsku aj americkej sile. Americký prezident Donald Trump v ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Prezident USA v relatívne dlhom prejave útočil na medzinárodné inštitúcie, hovoril o Iráne, Kube, Grónsku aj americkej sile.
Americký prezident Donald Trump v utorok pred Valným zhromaždením OSN opäť pohrozil Iránu zničením, ak Teherán nepristúpi na dohodu, pričom obhajoval takmer sedem mesiacov trvajúcu vojnu a vyzdvihoval vojenskú a politickú silu Spojených štátov.
„Kým iní hovorili o mieri, ja som mier dosiahol. Kým iní ignorovali hrozby, ja som sa im postavil,“ vyhlásil Trump pred svetovými lídrami.
Americký prezident tvrdil, že vojna proti Iránu bola nevyhnutná, aby Teherán nezískal jadrové zbrane. Zároveň povedal, že stojí pred zásadným rozhodnutím o ďalšom postupe.
„Mám pred sebou veľké rozhodnutie – uzavrie sa dohoda s Iránom, ktorá mu umožní obnoviť sa a vybudovať oveľa silnejšiu krajinu?“ povedal Trump.
Následne položil otázku, či má namiesto toho Islamskú republiku „zničiť“ a nedovoliť jej, aby podľa jeho slov opäť zabíjala ľudí a ničila ďalšie krajiny.
Trump zároveň zopakoval presvedčenie, že Irán pristúpi na dohodu po novembrových voľbách do Kongresu.
Jeho Republikánska strana v nich riskuje stratu kontroly nad Kongresom, pričom medzi domáce problémy patria aj vysoké ceny pohonných látok spojené s vojnou.
Veľkú časť 37-minútového prejavu venoval Trump tvrdeniam o posilnení postavenia Spojených štátov. „Sme najmocnejšou krajinou na svete,“ vyhlásil a pohrozil použitím „bezkonkurenčnej vojenskej sily“ na ochranu amerických záujmov v Latinskej Amerike.
Trump zároveň predpovedal pád komunistického režimu na Kube a vyzdvihol dohodu s Grónskom, na základe ktorej majú USA vybudovať na arktickom území dve základne.
Dohodu podpísal s predstaviteľmi Dánska a Grónska počas rokovaní popri Valnom zhromaždení.
Prezident opäť kritizoval OSN, Medzinárodný trestný súd (ICC) a ďalšie organizácie, ktoré označuje za súčasť „globalistického“ systému. Ostatné krajiny vyzval, aby Medzinárodný trestný súd bojkotovali.
Generálny tajomník OSN António Guterres medzitým varoval pred rizikom „etnických čistiek“ v súvislosti s rozširovaním izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a vyzval USA a Čínu na dialóg o budúcnosti umelej inteligencie.
Trump mal popri zasadnutí OSN rokovať aj s britským premiérom Andym Burnhamom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou a dočasnou venezuelskou líderkou Delcy Rodríguezovou.
Zdroj: SITA.sk - Trump dal Iránu tvrdé ultimátum a okrem iného chválil bezkonkurenčnú silu USA pod svojím vedením © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v utorok pred Valným zhromaždením OSN opäť pohrozil Iránu zničením, ak Teherán nepristúpi na dohodu, pričom obhajoval takmer sedem mesiacov trvajúcu vojnu a vyzdvihoval vojenskú a politickú silu Spojených štátov.
„Kým iní hovorili o mieri, ja som mier dosiahol. Kým iní ignorovali hrozby, ja som sa im postavil,“ vyhlásil Trump pred svetovými lídrami.
Trumpova nevyhnutná vojna
Americký prezident tvrdil, že vojna proti Iránu bola nevyhnutná, aby Teherán nezískal jadrové zbrane. Zároveň povedal, že stojí pred zásadným rozhodnutím o ďalšom postupe.
„Mám pred sebou veľké rozhodnutie – uzavrie sa dohoda s Iránom, ktorá mu umožní obnoviť sa a vybudovať oveľa silnejšiu krajinu?“ povedal Trump.
Následne položil otázku, či má namiesto toho Islamskú republiku „zničiť“ a nedovoliť jej, aby podľa jeho slov opäť zabíjala ľudí a ničila ďalšie krajiny.
Bezkonkurenčná vojenská sila
Trump zároveň zopakoval presvedčenie, že Irán pristúpi na dohodu po novembrových voľbách do Kongresu.
Jeho Republikánska strana v nich riskuje stratu kontroly nad Kongresom, pričom medzi domáce problémy patria aj vysoké ceny pohonných látok spojené s vojnou.
Veľkú časť 37-minútového prejavu venoval Trump tvrdeniam o posilnení postavenia Spojených štátov. „Sme najmocnejšou krajinou na svete,“ vyhlásil a pohrozil použitím „bezkonkurenčnej vojenskej sily“ na ochranu amerických záujmov v Latinskej Amerike.
Pád Kuby a dohoda s Grónskom
Trump zároveň predpovedal pád komunistického režimu na Kube a vyzdvihol dohodu s Grónskom, na základe ktorej majú USA vybudovať na arktickom území dve základne.
Dohodu podpísal s predstaviteľmi Dánska a Grónska počas rokovaní popri Valnom zhromaždení.
Prezident opäť kritizoval OSN, Medzinárodný trestný súd (ICC) a ďalšie organizácie, ktoré označuje za súčasť „globalistického“ systému. Ostatné krajiny vyzval, aby Medzinárodný trestný súd bojkotovali.
Takaičiová, Burnham či Zelenskyj
Generálny tajomník OSN António Guterres medzitým varoval pred rizikom „etnických čistiek“ v súvislosti s rozširovaním izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a vyzval USA a Čínu na dialóg o budúcnosti umelej inteligencie.
Trump mal popri zasadnutí OSN rokovať aj s britským premiérom Andym Burnhamom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou a dočasnou venezuelskou líderkou Delcy Rodríguezovou.
Zdroj: SITA.sk - Trump dal Iránu tvrdé ultimátum a okrem iného chválil bezkonkurenčnú silu USA pod svojím vedením © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký kongres Dánska vláda dánsko-americké vzťahy iránsky režim Latinská Amerika Útok na Irán Vojna na Ukrajine Západný breh Jordánu
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