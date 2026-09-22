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 24hod.sk    Ekonomika

22. septembra 2026

Slovensko má prvé právoplatné rozhodnutie o karteloch na trhu práce, pôvodne udelenú sankciu znížili


Tagy: Hospodárska súťaž Kartel Trh práce

Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu zvažuje ďalší postup, pričom nevylučuje ani napadnutie rozhodnutia súdnou cestou. Prvé rozhodnutie o karteloch na trhu práce je právoplatné. Týka ...



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rr 3 22.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu zvažuje ďalší postup, pričom nevylučuje ani napadnutie rozhodnutia súdnou cestou.


Prvé rozhodnutie o karteloch na trhu práce je právoplatné. Týka sa prijatia Etického kódexu v Slovenskej asociácii palivového priemyslu a obchodu (SAPPO), ktorý členom asociácie ukladal povinnosť vzájomne si nepreberať zamestnancov. Informoval o tom Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.

SAPPO odmieta, že by uzatvorila dohodu na trhu práce o zákaze vzájomného zamestnávania zamestnancov, ktorá mala predstavovať „ťažký kartel“. Etický kódex so sporným ustanovením zrušila ešte pred dvomi rokmi, proti rozhodnutiu úradu sa chce brániť.

Obmedzenie hospodárskej súťaže


Rada PMÚ potvrdila záver prvostupňového rozhodnutia úradu z 24. júna 2025, že takéto konanie predstavuje dohodu, ktorej cieľom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže vo forme rozdelenia trhu alebo zdrojov zásobovania. Rozhodla však o znížení pôvodne udelenej sankcie.

„Dohody o nepreberaní zamestnancov totiž môžu obmedzovať hospodársku súťaž medzi zamestnávateľmi o pracovnú silu a v dôsledku toho viesť k nižším mzdám alebo horším pracovným podmienkam pre zamestnancov. Obmedzenie konkurencie medzi zamestnávateľmi môže mať následne vplyv aj na ponuku a kvalitu tovarov a služieb a v konečnom dôsledku negatívne ovplyvniť spotrebiteľov,“ skonštatoval PMÚ.

Úrad pripomenul, že ide o historicky prvé rozhodnutie, ktoré sa týka kartelovej dohody na trhu práce. Rada PMÚ pri rozhodovaní o výške sankcie zohľadnila precedentný charakter tohto rozhodnutia a s prihliadnutím na ďalšie osobitosti prípadu rozhodla o znížení pôvodne udelenej pokuty z 10 000 eur na 1 000 eur.

„Rozhodnutie po prvýkrát jasne vymedzuje, že dohody medzi podnikateľmi o vzájomnom nepreberaní zamestnancov môžu predstavovať závažné obmedzenie hospodárskej súťaže. Prináša tak dôležité usmernenie pre podnikateľov a ďalších účastníkov trhu práce, pokiaľ ide o hranice dovoleného správania z pohľadu pravidiel hospodárskej súťaže,“ zhodnotil PMÚ. Doplnil, že ide o dôležitý signál pre podnikateľov, že aj dohody o nepreberaní zamestnancov predstavujú závažné porušenie zákona.

SAPPO odmieta závery úradu


SAPPO sa voči rozhodnutiu PMÚ ohradila a závery PMÚ odmieta. „Asociácia sa ohradzuje a jednoznačne odmieta závery PMÚ, že uzatvorila dohodu na trhu práce o zákaze vzájomného zamestnávania zamestnancov, ktorá mala predstavovať ‚ťažký kartel‘. SAPPO vždy podporovalo otvorený a konkurenčný trh a rešpektovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Označenie ‚ťažký kartel‘, pre jedno ustanovenie v Etickom kódexe ešte z roku 1999, považuje Asociácia za nespravodlivý výkon práva zo strany PMÚ. Dané ustanovenie bolo prijaté v kontexte a v realite fungovania trhu s palivami, pričom malo v tom čase (1999) slúžiť výlučne na obranu pred neoprávneným získavaním obchodných informácií a pred nekalosúťažným konaním,“ uviedla SAPPO na svojej webovej stránke.

Asociácia tvrdí, že z jej strany ani od jej členov nikdy nedošlo k uzatvoreniu dohody o zákaze vzájomného zamestnávania a k uplatňovaniu takéhoto zákazu. „Svedčí o tom aj fakt, že fluktuácia zamestnancov medzi členskými spoločnosťami za ostatných 25 rokov bola a je úplne bežným javom, ku ktorému aj v realite dochádza,“ uvádza SAPPO na svojom webe.

Zároveň pripomenula, že Etický kódex so sporným ustanovením zrušili ešte v roku 2024, teda ešte pred samotným správnym konaním. „Asociácia, tak reagovala promptne na akékoľvek, aj prípadné obavy, ktoré by mohlo namietané ustanovenie zo strany PMÚ vzbudzovať,“ uviedla SAPPO.

Rozhodnutie PMÚ je už právoplatné, SAPPO preto zvažuje ďalší postup, pričom nevylučuje ani napadnutie rozhodnutia súdnou cestou.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má prvé právoplatné rozhodnutie o karteloch na trhu práce, pôvodne udelenú sankciu znížili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hospodárska súťaž Kartel Trh práce
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