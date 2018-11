Trump hovoril s Erdoganom o reakcii na vraždu Chášukdžího

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a jeho turecký partner Recep Tayyip Erdogan spolu hovorili o tom, ako reagovať na októbrovú vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Oznámil to v nedeľu predstaviteľ Bieleho domu.Konverzácia sa odohrala počas sobotňajšej večere hláv štátov, ktoré sa zišli v Paríži, aby si pripomenuli 100. výročie konca prvej svetovej vojny, informovala agentúra Reuters.Chášukdžího, kritika saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý v krajine fakticky vládne, zavraždilo 2. októbra na konzuláte kráľovstva v tureckom Istanbulevyslané z Rijádu. Saudskoarabské úrady po popieraní zločinu medzičasom priznali, že išlo o úkladný čin, telo novinára sa však dosiaľ nenašlo.Erdogan v sobotu oznámil, že nahrávky súvisiace s vraždou poskytlo Turecko vládam USA, Francúzska, Nemecka a Británie. Podrobnosti o ich obsahu v televíznom vystúpení neuviedol, zopakoval však obvinenie, že operáciu voči Chášukdžímu nariadilisaudskoarabskej vlády.Trump podľa vlastných slov očakáva, že si vytvorína Chášukdžího vraždu a reakciu Washingtonu na ňu do budúceho týždňa. Povedal to minulú stredu s tým, že bude pracovať spolu s Kongresom, Tureckom a Saudskou Arábiou na zistení, kto nesie zodpovednosť.