Trump je klaun, vyhlásil Chameneí na modlitbách. Jeho reč prerušovali aj výkriky „Smrť Amerike“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump je "klaun", ktorý len predstiera podporu Iráncov, v skutočnosti im ale "vrazí jedovatú dýku" do chrbta. Počas piatkových modlitieb v Teheráne to povedal najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí. Žiaľ na pohrebe nedávno zabitého iránskeho generála však podľa Chameneího dokazuje, že Iránci islamskú republiku stále podporujú.Američanom Chameneí vyčítal, že "zbabelo" zabili ich najefektívnejšieho veliteľa v boji proti Islamskému štátu. Generála Kásema Solejmáního pripravil o život útok USA v Bagdade.Následné zostrelenie ukrajinského lietadla pri Teheráne označil ajatolláh za "trpký omyl", ktorý zarmútil Irán tak veľmi, ako vraj potešil jeho nepriateľov.Chameneí tiež vyhlásil, že západné krajiny sú príliš slabé na to, aby "dostali Iráncov na kolená". Dodal, že Irán je ochotný rokovať, ale nie so Spojenými štátmi.Na piatkových modlitbách, ktoré viedol najvyšší vodca prvý raz od roku 2012, sa zúčastnili tisíce ľudí. Reč ajatolláha príležitostne prerušovali výkriky "Boh je veľký!" a "Smrť Amerike!".