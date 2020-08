Trump je oficiálnym kandidátom republikánov, hlavným bodom programu bolo očierňovanie Bidena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Donald Trump je už oficiálnym kandidátom na opätovné zvolenie do funkcie prezidenta Spojených štátov amerických. Tamojšia Republikánska strana počas pondelňajšieho prvého dňa zjazdu formálne potvrdila súčasného prezidenta USA ako svojho kandidáta do volieb, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Okrem Trumpa si nomináciu na post viceprezidenta vyslúžil aj Mike Pence.Úvodný deň republikánskeho zjazdu sa niesol v znamení viacerých vystúpení, počas ktorých sa prítomní v značnej miere zameriavali na Trumpovho vyzývateľa - demokrata Joea Bidena . Rečníci vystríhali Američanov, že zvolenie Bidena povedie k eskalácii násilia v amerických mestách. Jeden z prítomných označil Trumpa za "ochrancu západného sveta".Republikáni počas pondelňajšieho večera nepravdivo odprezentovali Bidenov program, keď uviedli, že Trumpov protikandidát má v pláne prestať podporovať políciu, zakázať ťažbu ropy, prevziať kontrolu nad zdravotnou starostlivosťou, otvoriť hranice a zvýšiť dane pre väčšinu Američanov.Prítomní vyzdvihli Trumpov prínos v čase pandémie koronavírusu a podotkli, že nebyť prezidenta, situácia by mohla byť ešte horšia. "Ako zdravotnícka pracovníčka môžem povedať, že rýchla reakcia a líderstvo Donalda Trumpa pomohli počas pandémie zachrániť tisíce životov," poznamenala registrovaná zdravotná sestra Amy Fordová.