Na trh sa už čoskoro dostanú nové šľapky, sú vyrobené z rias a rýchlo sa rozložia

Rozložia sa za niekoľko mesiacov

Svet má zásadný plastový problém

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Výskumníci z University of California San Diego vyvinuli plážové šľapky z polyuretánových materiálov na báze rias, ktoré sú biologicky rozložiteľné. Ich cieľom je bojovať proti plastovému znečisteniu.Tím vedcov, ktorý pôsobí v California Center for Algae Biotechnology, s pomocou chémie a biológie premenil riasy na obnoviteľné polyméry, ktoré sú využiteľné pri výrobe širokej škály biologicky rozložiteľných produktov. Najprv si vypestovali riasy v rybníkoch, potom ich oddelili od vody a vytvorili viskóznu pastu. Následne extrahovali z rias lipidy, ktoré podrobili početným chemickým krokom, aby ich rozdelili na menšie kúsky používané na výrobu polymérov.Po stovkách pokusov sa výskumníkom podarilo vytvoriť polyuretánovú penu, ktorá z 52 percent pozostáva z biologického materiálu a 48 percent z ropy. Dúfajú však, že do piatich rokov vytvoria produkt s obsahom 100 percent obnoviteľných materiálov."Aj keď nechceme, aby ľudia odhodili tieto šľapky do našich riek alebo oceánov, keď s nimi skončia, v prípade, že to urobia, prirodzene sa biologicky rozložia," vyjadril sa pre televíziu CNN profesor biochémie Mike Burkart, ktorý sa podieľal na vývoji šľapiek. Podľa jeho slov sa za správnych podmienok dokážu úplne rozložiť za zhruba 18 týždňov, či už v komposte alebo v pôde.Keďže plážové, obyčajne plastové, šľapky patria medzi najpopulárnejšie na svete a tiež aj k prispievateľom plastového znečistenia, vedci dúfajú, že ich vynález pritiahne pozornosť k znečisteniu vody plastmi."Je zrejmé, že svet má zásadný plastový problém znečisťujúci planétu, teraz viac ako kedykoľvek predtým. Potrebujeme zmeniť svoje zvyky a prevziať osobnú zodpovednosť za používanie menej plastov v našich životoch," upozornil Burkart a dodal, že "plast je veľmi užitočný materiál všade okolo nás, takže sa musíme dostať do bodu, keď niekto pri kúpe produktu trvá na tom, že je biologicky rozložiteľný".Plážové šľapky sú jednými z prvých výrobkov tímu. Aby boli komerčne dostupné, výskumníci založili biotechnologickú spoločnosť Algenesis Materials, ktorá bude pri ich predaji, ako aj iných biologicky rozložiteľných výrobkov z rias, spolupracovať s výrobcami obuvi. Šľapky by mali byť dostupné v januári 2021, a to vo viacerých farbách a dizajnoch.