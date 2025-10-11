Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. októbra 2025

Trump je podľa lekárov vo výbornej kondícii, jeho „srdcový vek“ je nižší než skutočný


Tagy: Americký prezident Zahraničie

Donald Trump, ktorý je najstarším zvoleným prezidentom v histórii Spojených štátov, je podľa svojho lekára v „excelentnom celkovom zdravotnom stave“. Informoval o ...



Zdieľať
americky prezident donald trump. 2 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) - Donald Trump, ktorý je najstarším zvoleným prezidentom v histórii Spojených štátov, je podľa svojho lekára v „excelentnom celkovom zdravotnom stave“. Informoval o tom v piatok po tom, čo 79-ročný prezident absolvoval druhé lekárske vyšetrenie v tomto roku.


Trump navštívil lekárov v nemocnici Walter Reed na okraji Washingtonu a po návrate do Bieleho domu ukázal novinárom palec hore, keď sa ho pýtali na výsledky vyšetrenia.

Lekár potvrdil výborný zdravotný stav


Jeho lekár, námorný kapitán Sean Barbabella, vo vyhlásení uviedol, že Trumpov „srdcový vek“ - overený ukazovateľ kardiovaskulárnej vitality pomocou EKG - je približne o 14 rokov nižší ako jeho chronologický vek. Prezident naďalej zvláda náročný denný program bez obmedzení.

Počas vyšetrenia absolvoval sériu rutinných testov a dostal aktualizovanú dávku posilňovacej vakcíny proti COVID-19 a každoročnú očkovaciu dávku proti chrípke.

Prezident sa cíti „veľmi dobre“


Vyšetrenie prišlo tri mesiace po tom, čo Biely dom po špekuláciách o častých modrinách na ruke a opuchnutých nohách oznámil, že Trumpovi diagnostikovali chronické, ale neškodné ochorenie žíl.

Trump v rozhovore v Oválnej pracovni uviedol, že plánuje „polročné“ lekárske prehliadky a cíti sa „veľmi dobre“ fyzicky aj mentálne. Porovnal tiež svoje zdravie s bývalými prezidentmi, najmä s Joeom Bidenom, a tvrdil, že absolvoval kognitívny test s perfektným skóre.

Trump bol často kritizovaný za nedostatok transparentnosti ohľadom svojho zdravotného stavu, napriek veľkému záujmu verejnosti.


Zdroj: SITA.sk - Trump je podľa lekárov vo výbornej kondícii, jeho „srdcový vek“ je nižší než skutočný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Zahraničie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Bratislavskí kriminalisti riešia ďalší výbuch bankomatu, škody sú predmetom vyšetrovania – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 