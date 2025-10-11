|
Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
11. októbra 2025
Trump je podľa lekárov vo výbornej kondícii, jeho „srdcový vek“ je nižší než skutočný
Donald Trump, ktorý je najstarším zvoleným prezidentom v histórii Spojených štátov, je podľa svojho lekára v „excelentnom celkovom zdravotnom stave“. Informoval o ...
Zdieľať
11.10.2025 (SITA.sk) - Donald Trump, ktorý je najstarším zvoleným prezidentom v histórii Spojených štátov, je podľa svojho lekára v „excelentnom celkovom zdravotnom stave“. Informoval o tom v piatok po tom, čo 79-ročný prezident absolvoval druhé lekárske vyšetrenie v tomto roku.
Trump navštívil lekárov v nemocnici Walter Reed na okraji Washingtonu a po návrate do Bieleho domu ukázal novinárom palec hore, keď sa ho pýtali na výsledky vyšetrenia.
Jeho lekár, námorný kapitán Sean Barbabella, vo vyhlásení uviedol, že Trumpov „srdcový vek“ - overený ukazovateľ kardiovaskulárnej vitality pomocou EKG - je približne o 14 rokov nižší ako jeho chronologický vek. Prezident naďalej zvláda náročný denný program bez obmedzení.
Počas vyšetrenia absolvoval sériu rutinných testov a dostal aktualizovanú dávku posilňovacej vakcíny proti COVID-19 a každoročnú očkovaciu dávku proti chrípke.
Vyšetrenie prišlo tri mesiace po tom, čo Biely dom po špekuláciách o častých modrinách na ruke a opuchnutých nohách oznámil, že Trumpovi diagnostikovali chronické, ale neškodné ochorenie žíl.
Trump v rozhovore v Oválnej pracovni uviedol, že plánuje „polročné“ lekárske prehliadky a cíti sa „veľmi dobre“ fyzicky aj mentálne. Porovnal tiež svoje zdravie s bývalými prezidentmi, najmä s Joeom Bidenom, a tvrdil, že absolvoval kognitívny test s perfektným skóre.
Trump bol často kritizovaný za nedostatok transparentnosti ohľadom svojho zdravotného stavu, napriek veľkému záujmu verejnosti.
