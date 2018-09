Trump je pripravený zaviesť ďalšie clá na čínsky tovar za 267 mld. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval, že okrem dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (172,19 miliardy eur), o čom by sa malo rozhodnúť čoskoro, je pripravený uvaliť dovozné clá na ďalšie čínske výrobky v ešte vyššej hodnote. Ak by sa tak stalo, USA by uplatňovali dovozné clá prakticky na všetok tovar, ktorý Čína ročne do Spojených štátov vyvezie.Ako Trump vyhlásil, k zavedeniu ciel na tovar za 200 miliárd USD by mohlo dôjsť už čoskoro.uviedol. Okrem toho má však pripravené aj clá na tovar za ďalších 267 miliárd USD. V minulom roku pritom doviezli USA z Číny tovar za 505 miliárd USD.Washington už clá na niektoré čínske produkty zaviedol, a to v dvoch kolách, najskôr v júli a potom v auguste, spolu na tovar za 50 miliárd USD. Čína vždy odpovedala odvetnými clami, a to v rovnakom rozsahu.Obdobie na podávanie pripomienok k Trumpovmu plánu uvaliť clá na čínsky tovar za 200 miliárd USD sa skončilo vo štvrtok (6.9.). Clá sú predbežne plánované vo výške desať a 25 %.Podľa ekonomického poradcu Bieleho domu Larryho Kudlowa musí americká administratíva najskôr pripomienky posúdiť a až potom prezident o clách rozhodne. Úrad amerického obchodného splnomocnenca dostal do štvrtka takmer 6000 pripomienok.(1 EUR = 1,1615 USD)