V B. Bystrici sa začal 361. Radvanský jarmok

Na snímke návštevníci jarmoku na Námestí SNP v Banskej Bystrici v piatok 7. septembra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) – Jeden kedysi z najznámejších a najväčších jarmokov v celom hornom Uhorsku, Radvanský jarmok, otvorili v piatok v Banskej Bystrici. Píše sa už jeho 361. ročník a niekdajšie mestečko Radvaň je už dlhé roky súčasťou mesta pod Urpínom. Tradičným symbolom tohto jarmoku je oddávna vareška, ale v tomto roku jej až do skončenia jarmoku, 9. septembra, budenielen drotárstvo, ale i fujara trombita, teda prvky zapísané v roku 2017 do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.Majstri remesiel, ktorí pred rokmi stáli pri myšlienke zbaviť sa veľkej časti komerčného predaja na jarmoku a viac klásť dôraz na tradície a výrobky majstrov z rôznych kútov sveta, sú dnes čestní hostia banskobystrického primátora Jána Noska. Sú medzi nimi i remeselníci z Česka, Maďarska, Rumunska, Bulharska či Srbska. Po prvý raz prišli remeselníci aj zo Saratovskej oblasti v Ruskej federácii.Stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami sú umiestnené na Námestí Š. Moysesa, Námestí SNP a v Dolnej ulici. V sobotu (8. 9.) budú otvorené od 9.00 do 20.00 h, v posledný deň jarmoku, v nedeľu (9. 9.), do 16.00 h.Návštevníci sa môžu občerstviť na parkovisku v Dolnej ulici pred objektom poisťovne, na parkovisku a spevnenej ploche pri ceste I/66 smerom na Kuzmányho ulicu, pri kolotočoch na Štefánikovom nábreží, Hronskom predmestí a na Námestí Š. Moysesa. V ponuke nechýba burčiak, medovina či tradičné jarmočné jedlá ako párance, bryndzové pirohy, halušky, lokše, poplamúchy či klobásy a ďalšie jarmočné špeciality.Stánky s občerstvením sú v sobotu otvorené od 9.00 h do druhej hodiny v noci. V nedeľu končia o 16.00 h.Magistrát upozorňuje návštevníkov, ktorí sa chystajú do Banskej Bystrice, že počas víkendu platia v meste viaceré dopravné obmedzenia.dodala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.