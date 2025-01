Trump nariadil vyslanie 1 500 vojakov na americko-mexickú hranicu

23.1.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump nariadil, aby sa na hranicu s Mexikom presunulo ďalších 1 500 príslušníkov armády. Je to jeden z viacerých krokov na riešenie imigrácie. Uviedla to v stredu jeho hovorkyňa Karoline Leavittová.Bezpečnosť hraníc je pre prezidenta, ktorý v prvý deň svojho pôsobenia v úrade vyhlásil núdzový stav na hranici USA s Mexikom, kľúčovou prioritou. Počet vojakov v aktívnej službe, ktorí sú tam nasadení, sa tak zvýši na približne štyritisíc.„Tieto sily budú pracovať na rozmiestňovaní bariér a ďalších úlohách na hranici. Prvé operácie by sa pre ne mali začať v priebehu nasledujúcich 24 až 48 hodín, presúvajú sa práve teraz,“ povedal novinárom v Pentagone vysokopostavený predstaviteľ americkej armády