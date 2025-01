Takáto vážna situácia ešte nebola, vyhlásil Fico. Opozícia je prepojená s ľuďmi, ktorí chcú rozvrátiť naše ústavné zriadenie – VIDEO, FOTO

Premiér opísal možný scenár

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nikoho nechcú obmedzovať v protestoch

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vláda nechce vystúpiť z EÚ ani z NATO

23.1.2025 (SITA.sk) - Slovenská opozícia je napojená na štruktúru ľudí zo zahraničia, ktorá sa aktívne podieľala na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku má za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia.Po štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR , na ktorom boli prezentované informácie spravodajských služieb, to vyhlásil predseda vlády Robert Fico Smer-SD ). Prezentované informácie podľa neho obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky.„Hovorili sme o konkrétnych finančných prepojeniach, financovaní, boli prezentované fotografie, spojenia - kto s kým,“ povedal Fico. Predmetná štruktúra financovaná zo zahraničia sa môže podľa premiéra počas protestov napríklad pokúsiť vyvolať potýčku.„Potom dôjde k pokusom dostať sa cez ploty do budov úradu vlády, národnej rady, prezidentského paláca. Potom budete svedkom vynášania týchto protestujúcich bezpečnostnými zložkami,“ opísal možný scenár premiér s tým, že celú vec bude pokrývať „1 740 kamier z celého sveta“.„Vytvorí sa obraz o slovenskej vláde, že je fašistická, násilnícka, lebo robí poriadok, lebo nechce dovoliť útok na ústavné zriadenie, a sme tam, kde sme boli v roku 2018 (protesty po vražde Jána Kuciaka, pozn. SITA),“ vyhlásil Fico.Vzhľadom na sofistikovanosť a organizovanosť spomenutých štruktúr takáto vážna situácia podľa predsedu vlády na Slovensku ešte nebola. Vláda však podľa neho nebude obmedzovať ústavné právo na zhromažďovanie.„Ešte raz vyzývam ľudí, choďte kľudne protestovať, kričte koľko chcete proti tejto vláde, ale prosím, nenechajte sa zneužiť týmito skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu SR,“ vyzval Fico.Bezpečnostná rada podľa Fica zároveň adresovala odporúčania ministrovi vnútra a spravodajským zložkám. „Je teraz na ministerstve vnútra, aby navrhlo, či je potrebné stretnutie vlády,“ povedal Fico s tým, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok už navrhol preventívne opatrenia do budúcnosti.„Predovšetkým ďalej musíme monitorovať túto organizovanú skupinu, ktorá má prepojenie na slovenskú opozíciu, ako ďaleko zachádza, do akých štruktúr sa dostala a na čom všetkom má podiel,“ skonštatoval premiér.Fico zároveň zdôraznil, že súčasná vláda nikdy nerobila na nebude robiť žiadne kroky, ktoré by spochybňovali naše členstvo v Európskej únii „Veľmi jasne opakujem, že každý, kto ide na protest proti tejto vláde, a niekto mu tam hovorí, že vláda SR má záujem vystúpiť z EÚ alebo z NATO, klame,“ dodal Fico.