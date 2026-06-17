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17. júna 2026
Trump naznačil návrat sankcií voči ruskej rope, krajiny G7 chcú zvýšiť tlak na Kremeľ
Lídri skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na potrebe zvýšiť ekonomický tlak na Rusko a prinútiť Moskvu k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump zároveň pripustil ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Lídri skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na potrebe zvýšiť ekonomický tlak na Rusko a prinútiť Moskvu k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump zároveň pripustil obnovenie sankcií na ruskú ropu.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli v blízkom čase opätovne zaviesť sankcie na ruskú ropu. Vyjadril sa tak počas samitu krajín G7 vo francúzskom Evian-les-Bains, kde lídri diskutovali o ďalšom postupe voči Rusku a o vojne na Ukrajine. Referuje o tom web Politico.
Washington podľa Trumpa sankcie na ruskú ropu dočasne pozastavil v snahe znížiť tlak na globálne energetické trhy, ktoré zasiahlo prudké zdražovanie počas vojny s Iránom. Po uzavretí mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom však ceny ropy klesli. „Sankcie sme zrušili, pretože sme nechceli brániť toku ropy. Čoskoro však budeme v pozícii, aby sme ich opäť zaviedli,“ povedal Trump novinárom.
Jeho vyjadrenia prišli po spoločnom rokovaní lídrov G7 a Európskej únie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa štyroch európskych predstaviteľov oboznámených s priebehom diskusie sa účastníci zhodli na potrebe zvýšiť ekonomický tlak na Moskvu a prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina zasadnúť za rokovací stôl.
Trump uviedol, že na okraj samitu rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj so Zelenským. Zároveň oznámil, že ešte počas dňa plánuje samostatné bilaterálne stretnutie s ukrajinským lídrom.
Pred samitom sa viacerí európski predstavitelia obávali, že Trump po zmiernení napätia na Blízkom východe oslabí spoločný tlak na Rusko. Taliansky diplomat však po rokovaniach uviedol, že účastníci boli jednotní v otázke sprísnenia tlaku na Moskvu. Podľa predstaviteľa EÚ boli Spojené štáty počas diskusie „veľmi pozitívne naladené voči Ukrajine“.
Ďalšie krajiny G7 už prijímajú vlastné opatrenia. Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo nové sankcie zamerané na ruský energetický sektor. Kanada po stretnutí premiéra Marka Carneyho so Zelenským predstavila sankcie voči 162 jednotlivcom, subjektom a plavidlám, ktoré podľa Ottawy podporujú ruské vojnové úsilie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň predstavila 21. balík sankcií EÚ, ktorý sa zameriava na ruský bankový, energetický a obchodný sektor. Súčasťou návrhu je aj zachovanie cenového stropu na nákup ruskej ropy na úrovni 44 dolárov za barel.
Zdroj: SITA.sk - Trump naznačil návrat sankcií voči ruskej rope, krajiny G7 chcú zvýšiť tlak na Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli v blízkom čase opätovne zaviesť sankcie na ruskú ropu. Vyjadril sa tak počas samitu krajín G7 vo francúzskom Evian-les-Bains, kde lídri diskutovali o ďalšom postupe voči Rusku a o vojne na Ukrajine. Referuje o tom web Politico.
Washington podľa Trumpa sankcie na ruskú ropu dočasne pozastavil v snahe znížiť tlak na globálne energetické trhy, ktoré zasiahlo prudké zdražovanie počas vojny s Iránom. Po uzavretí mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom však ceny ropy klesli. „Sankcie sme zrušili, pretože sme nechceli brániť toku ropy. Čoskoro však budeme v pozícii, aby sme ich opäť zaviedli,“ povedal Trump novinárom.
Jeho vyjadrenia prišli po spoločnom rokovaní lídrov G7 a Európskej únie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa štyroch európskych predstaviteľov oboznámených s priebehom diskusie sa účastníci zhodli na potrebe zvýšiť ekonomický tlak na Moskvu a prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina zasadnúť za rokovací stôl.
Trump uviedol, že na okraj samitu rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj so Zelenským. Zároveň oznámil, že ešte počas dňa plánuje samostatné bilaterálne stretnutie s ukrajinským lídrom.
Pred samitom sa viacerí európski predstavitelia obávali, že Trump po zmiernení napätia na Blízkom východe oslabí spoločný tlak na Rusko. Taliansky diplomat však po rokovaniach uviedol, že účastníci boli jednotní v otázke sprísnenia tlaku na Moskvu. Podľa predstaviteľa EÚ boli Spojené štáty počas diskusie „veľmi pozitívne naladené voči Ukrajine“.
Ďalšie krajiny G7 už prijímajú vlastné opatrenia. Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo nové sankcie zamerané na ruský energetický sektor. Kanada po stretnutí premiéra Marka Carneyho so Zelenským predstavila sankcie voči 162 jednotlivcom, subjektom a plavidlám, ktoré podľa Ottawy podporujú ruské vojnové úsilie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň predstavila 21. balík sankcií EÚ, ktorý sa zameriava na ruský bankový, energetický a obchodný sektor. Súčasťou návrhu je aj zachovanie cenového stropu na nákup ruskej ropy na úrovni 44 dolárov za barel.
Zdroj: SITA.sk - Trump naznačil návrat sankcií voči ruskej rope, krajiny G7 chcú zvýšiť tlak na Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
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