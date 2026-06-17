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17. júna 2026
Muskov Grok pomáhal pri útokoch na Irán, potvrdili to dokumenty americkej vlády
Pentagón nasadil umelú inteligenciu spoločnosti xAI do programu zameriavania cieľov počas vojenských operácií. Nástroj umelej inteligencie
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Nástroj umelej inteligencie Grok od miliardára Elona Muska bol použitý pri amerických vojenských operáciách proti Iránu.
Vyplýva to z právneho podania americkej vlády, ktoré sa stalo súčasťou súdneho sporu týkajúceho sa dátového centra spoločnosti xAI.
Plynové turbíny
Ministerstvo spravodlivosti USA v dokumente obhajuje prevádzku plynových turbín napájajúcich rozsiahle dátové centrum firmy. Tvrdí, že ich odstavenie by mohlo ohroziť národnú bezpečnosť, keďže poskytujú energiu pre vývoj umelej inteligencie využívanej armádou.
Kľúčovým dôkazom je svedecká výpoveď šéfa umelej inteligencie v Pentagóne Camerona Stanleyho.
Ten pod prísahou uviedol, že Grok je už súčasťou programu Project Maven, ktorý americká armáda využíva na identifikáciu a výber cieľov pomocou umelej inteligencie.
Epická zúrivosť
Podľa Stanleyho systém Maven Smart Systems umožnil americkým silám počas operácie Epická zúrivosť zasiahnuť viac ako 2 000 cieľov v priebehu 96 hodín.
Stanley zároveň ocenil „výrazne vyššiu operačnú efektivitu“, ktorú podľa neho priniesol model Grok Gov.
Odhalenie prichádza v čase intenzívnych diskusií o využívaní umelej inteligencie vo vojenských operáciách.
Prvý bol Anthropic
Pentagón sa obrátil na spoločnosti xAI, OpenAI a Google po tom, ako koncom februára ukončil spoluprácu so spoločnosťou Anthropic.
Tá odmietla povoliť používanie svojich modelov na plne automatizované útoky alebo masové sledovanie amerických občanov.
Trumpov spojenec
Spoločnosť xAI zároveň čelí žalobe ľudskoprávnej organizácie NAACP, ktorá ju obviňuje z prevádzky desiatok plynových turbín bez potrebných povolení.
Podľa žalobcov znečisťujú ovzdušie v prevažne černošských štvrtiach. Firma obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o dočasné mobilné zariadenia, na ktoré sa príslušné predpisy nevzťahujú.
Elon Musk, blízky spojenec prezidenta Donalda Trumpa, vo februári začlenil xAI do svojej vesmírnej spoločnosti SpaceX. Tá minulý týždeň uskutočnila najväčšiu primárnu verejnú ponuku akcií v histórii.
Zdroj: SITA.sk - Muskov Grok pomáhal pri útokoch na Irán, potvrdili to dokumenty americkej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
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