Trump nedokázal ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine za deň, prešiel k pozícii: Nechajme ich, nech sa bijú

Návšteva nemeckého kancelára

Séria globálnych samitov

6.6.2025 (SITA.sk) - Od optimizmu, že on a len on bude schopný vyriešiť rusko-ukrajinskú vojnu Donald Trump zmenil svoje postoje natoľko, že vo štvrtok povedal, že do ruskej vojny je najlepšie nezasahovať. Poukazuje na to portál CNN.„Niekedy vidíte dve malé deti, ako sa bijú ako šialené,“ povedal Trump vpočas návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza „Nenávidia sa, bijú sa v parku a vy sa ich snažíte od seba odtrhnúť. Nechcú sa dať odtrhnúť. Niekedy je lepšie nechať ich chvíľu bojovať a až potom ich od seba odtrhnúť," cituje Trumpa CNN.„Vidíte to v hokeji. Vidíte to v športe. Rozhodcovia ich nechajú na pár sekúnd,“ povedal Trump. „Nechajte ich chvíľu pokračovať, kým ich od seba odtrhnete," dodal. Nemecký kancelár sa pri týchto slovách len mlčky prizeral.Trumpov vývoj od sľubu ukončenia vojny za jeden deň až po prirovnávanie bojujúcich strán k deťom, ktoré majú dovolené sparingovať na hokejovom ihrisku, je pre neho frustrujúci, poznamenáva CNN.Jeho laissez-faire pozícia však bude v nasledujúcich týždňoch testovaná, keďže Trump sa vydáva na sériu globálnych samitov, kde bude pod tlakom spojencov USA, aby zaujal pevnejší postoj, uzatvára portál.