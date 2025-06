Akvaparky a kúpaliská vstupujú do sezóny s novinkami, čelia však poklesu návštevnosti a rastúcim nákladom

Spomalenie návštevnosti

6.6.2025 (SITA.sk) - Letná sezóna 2025 vo vodných zariadeniach prinesie nové možnosti zážitkov pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Členovia Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) , ktorých je v súčasnosti 31, rozšíria svoju ponuku o nové atrakcie, tematické podujatia a zvýšia úroveň poskytovaných služieb. Ich cieľom je prilákať širšie spektrum turistov a vytvoriť ešte priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi, mladých ľudí aj seniorov.SAAKP očakáva, že vďaka investíciám a marketingovým aktivitám sa jej podarí udržať konkurencieschopnosť a zároveň zvýšiť spokojnosť klientov. "Sme odhodlaní pokračovať v trende rastu návštevnosti a prinášať nezabudnuteľné zážitky pre všetkých," uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi plavárne predstavujú dôležitý pilier slovenského cestovného ruchu . Ich celoročná prevádzka hrá kľúčovú úlohu najmä v stabilizácii turizmu. Vlani ich navštívilo približne 6,5 milióna ľudí.Od začiatku tohto roka však došlo k spomaleniu návštevnosti . Mnohé zariadenia boli nútené zvýšiť ceny. Kým celoročné akvaparky a plavárne tak urobili už začiatkom roka, ostatní prevádzkovatelia k tomuto kroku pristupujú s blížiacou sa letnou sezónou.Sektor vodného relaxu, ktorý sa len nedávno zotavil z následkov pandémie, čelí ďalšiemu ekonomickému úderu – skokovému zvýšeniu dane z pridanej hodnoty z 10 na 23 percent. Spolu s rastúcimi nákladmi na energie a zamestnancov sa to výrazne prejavilo už v priebehu tohto roka."Naše zariadenia nie sú schopné absorbovať 13-percentný rozdiel v DPH iným spôsobom ako úpravou cien vstupného. Niektoré celoročné prevádzky už ceny upravili, iné sa na tento krok pripravujú pred začiatkom sezóny. Usilujeme sa, aby sme zvýšenie cien realizovali čo najšetrnejšie, no naše náklady, najmä personálne, sú výrazné. Okrem toho čelíme aj vplyvu transakčnej dane, zvyšujúcim sa cenám elektrickej energie a iným prevádzkovým vstupom," vysvetlil prezident SAAKP Gabriel Somogyi.Dodal, že udržať si návštevníkov v aktuálnych podmienkach je mimoriadne náročné – hoci ľudia prídu, často obmedzujú spotrebu nápojov a jedál, niektorí zredukovali počet návštev v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.Ak sa ekonomická situácia obyvateľstva nezlepší, existuje riziko, že časť klientov sa obráti na lacnejšie voľnočasové aktivity alebo vodné zariadenia prestane navštevovať úplne. Plávanie je pritom dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu a prispieva k zachovaniu verejného zdravia.Finančné tlaky výrazne ovplyvňujú aj plánované investície. Nejde len o investície zamerané na zlepšenie komfortu návštevníkov, ale aj o modernizáciu technologických zariadení nevyhnutných pre fungovanie prevádzok. Zákazníci často porovnávajú ponuku viacerých zariadení – hľadajú nové atrakcie a porovnávajú ich so zahraničnými možnosťami.Podľa údajov asociácie bol obrat jej členov bez DPH za január 2025 takmer rovnaký ako v januári 2024. Až 90 percent členov však pristúpilo od 1. januára k zvýšeniu cien, a to v priemere o 13 percent. Postupovali individuálne – v niektorých kategóriách ceny ostali nezmenené. Najnavštevovanejšie akvaparky dosahujú ročnú návštevnosť v rozmedzí 600 až 700-tisíc osôb.Vodný relax má na Slovensku výnimočné postavenie v rámci domáceho aj prichádzajúceho cestovného ruchu. Mnohí návštevníci si vyberajú práve tento typ zariadení ako hlavný dôvod dovolenky.Po zavedení zvýšenej sadzby DPH a transakčnej dane sa však konkurencieschopnosť Slovenska voči okolitým krajinám výrazne oslabila. Zároveň platí, že turisti využívajúci vodné atrakcie často trávia čas aj v okolí a podporujú miestne služby a podniky, čo zvyšuje ekonomický prínos týchto zariadení pre celý región.