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28. septembra 2026

Trump očakáva nové rokovania s Iránom, hoci jeho návrh prímeria odmietol



Teherán trvá na svojich podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu, Trump tvrdí, že Irán chce dohodu, ale žiada priveľa. Americký prezident



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trump_48354 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Teherán trvá na svojich podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu, Trump tvrdí, že Irán chce dohodu, ale žiada priveľa.


Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že očakáva obnovenie rokovaní s Iránom už v nasledujúcom týždni, hoci odmietol sedemdňový návrh prímeria, ktorý Teherán predstavil počas Valného zhromaždenia OSN.


Podľa portálu Axios by sa nepriame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom mohli začať už v pondelok.

„Chcú uzavrieť dohodu, ale nie je to dohoda, ktorú chcem uzavrieť ja. Je to niečo, s čím by sme možno súhlasili pred rokom,“ povedal Trump. Dodal, že Irán „precenil svoje možnosti“.

Irán trvá na svojom


Teherán naďalej trvá na podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu. Jeho plán počíta so zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády.

„Naše podmienky sú jasné a akýkoľvek krok smerom k otvoreniu Hormuzského prielivu závisí od ich splnenia. Neustúpime od nich,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.

Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz označil iránske požiadavky za neprimerané a tvrdí, že Teherán žiada príliš veľa už za samotný návrat k rokovaniam.

Špionážny dron


Revolučné gardy medzitým oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali americký podmorský dron, ktorý podľa nich slúžil na špionáž.

Washington a Teherán podpísali v júni memorandum o ukončení vojny, otvorení prielivu a rokovaniach o iránskom jadrovom programe. Dohoda sa však krátko nato rozpadla.



Zdroj: SITA.sk - Trump očakáva nové rokovania s Iránom, hoci jeho návrh prímeria odmietol © SITA Všetky práva vyhradené.

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