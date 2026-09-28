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28. septembra 2026
Trump očakáva nové rokovania s Iránom, hoci jeho návrh prímeria odmietol
Teherán trvá na svojich podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu, Trump tvrdí, že Irán chce dohodu, ale žiada priveľa. Americký prezident
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28.9.2026 (SITA.sk) - Teherán trvá na svojich podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu, Trump tvrdí, že Irán chce dohodu, ale žiada priveľa.
Podľa portálu Axios by sa nepriame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom mohli začať už v pondelok.
„Chcú uzavrieť dohodu, ale nie je to dohoda, ktorú chcem uzavrieť ja. Je to niečo, s čím by sme možno súhlasili pred rokom,“ povedal Trump. Dodal, že Irán „precenil svoje možnosti“.
Teherán naďalej trvá na podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu. Jeho plán počíta so zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády.
„Naše podmienky sú jasné a akýkoľvek krok smerom k otvoreniu Hormuzského prielivu závisí od ich splnenia. Neustúpime od nich,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz označil iránske požiadavky za neprimerané a tvrdí, že Teherán žiada príliš veľa už za samotný návrat k rokovaniam.
Revolučné gardy medzitým oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali americký podmorský dron, ktorý podľa nich slúžil na špionáž.
Washington a Teherán podpísali v júni memorandum o ukončení vojny, otvorení prielivu a rokovaniach o iránskom jadrovom programe. Dohoda sa však krátko nato rozpadla.
Zdroj: SITA.sk - Trump očakáva nové rokovania s Iránom, hoci jeho návrh prímeria odmietol © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že očakáva obnovenie rokovaní s Iránom už v nasledujúcom týždni, hoci odmietol sedemdňový návrh prímeria, ktorý Teherán predstavil počas Valného zhromaždenia OSN.
Podľa portálu Axios by sa nepriame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom mohli začať už v pondelok.
„Chcú uzavrieť dohodu, ale nie je to dohoda, ktorú chcem uzavrieť ja. Je to niečo, s čím by sme možno súhlasili pred rokom,“ povedal Trump. Dodal, že Irán „precenil svoje možnosti“.
Irán trvá na svojom
Teherán naďalej trvá na podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu. Jeho plán počíta so zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády.
„Naše podmienky sú jasné a akýkoľvek krok smerom k otvoreniu Hormuzského prielivu závisí od ich splnenia. Neustúpime od nich,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz označil iránske požiadavky za neprimerané a tvrdí, že Teherán žiada príliš veľa už za samotný návrat k rokovaniam.
Špionážny dron
Revolučné gardy medzitým oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali americký podmorský dron, ktorý podľa nich slúžil na špionáž.
Washington a Teherán podpísali v júni memorandum o ukončení vojny, otvorení prielivu a rokovaniach o iránskom jadrovom programe. Dohoda sa však krátko nato rozpadla.
Zdroj: SITA.sk - Trump očakáva nové rokovania s Iránom, hoci jeho návrh prímeria odmietol © SITA Všetky práva vyhradené.
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