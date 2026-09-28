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28. septembra 2026
EÚ zaviedla nové povinnosti pri obaloch. Jednu z nich Komisia už predtým navrhla pozastaviť do roku 2035
Kľúčovým problémom zostáva situácia menších firiem, ktoré cezhranične predávajú iba malé množstvo výrobkov. Povinnosť podnikov vymenovať splnomocneného zástupcu na plnenie povinností v rámci ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Kľúčovým problémom zostáva situácia menších firiem, ktoré cezhranične predávajú iba malé množstvo výrobkov.
Povinnosť podnikov vymenovať splnomocneného zástupcu na plnenie povinností v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu začala podľa Európskej komisie vo všetkých členských štátoch EÚ platiť 12. augusta 2026. Samotná Komisia však už v decembri 2025, teda ešte pred začiatkom uplatňovania nariadenia, navrhla, aby bola táto povinnosť pozastavená do roku 2035. Pre agentúru SITA zároveň potvrdila, že od Európskeho parlamentu a členských štátov žiada čo najrýchlejšie prijatie tejto zmeny.
Nové pravidlá vyplývajú z nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR). Ich praktické uplatňovanie vyvolalo obavy najmä medzi menšími podnikateľmi a internetovými obchodmi, ktoré predávajú zákazníkom vo viacerých krajinách EÚ. Pri malom objeme predaja totiž môžu náklady spojené s registráciou a zabezpečením splnomocneného zástupcu v jednotlivých štátoch predstavovať neúmernú administratívnu a finančnú záťaž.
Európska komisia pre agentúru SITA zdôraznila, že samotná požiadavka na splnomocneného zástupcu nie je úplnou novinkou.
„Podľa nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa požiadavka, aby podniky vymenovali splnomocneného zástupcu na plnenie svojich povinností v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu, začala uplatňovať vo všetkých členských štátoch 12. augusta 2026. Nejde o novú požiadavku. Bola už zakotvená v práve EÚ, nebola však povinná vo všetkých členských štátoch. Preto niektoré členské štáty už takéto požiadavky zavedené majú,“ uviedla Komisia pre SITA.
Zároveň upozornila, že povinnosť sa nevzťahuje automaticky na každého obchodníka. „Netýka sa to všetkých obchodníkov. Ustanovenie sa vzťahuje iba na subjekty, ktoré sú podľa PPWR definované ako výrobca, čo nezahŕňa každého obchodníka,“ spresnila.
Kľúčovým problémom zostáva situácia menších firiem, ktoré cezhranične predávajú iba malé množstvo výrobkov. Práve pri nich sa môžu náklady na plnenie povinností v jednotlivých krajinách dostať do nepomeru k hodnote samotného predaja.
Komisia pritom zmenu navrhla ešte pred tým, ako sa povinnosť začala plošne uplatňovať. Už v decembri 2025 navrhla jej pozastavenie do roku 2035.
„Vzhľadom na celkové úsilie Komisie zjednodušovať právne predpisy a znižovať administratívnu záťaž Komisia v decembri 2025 navrhla Európskemu parlamentu a členským štátom pozastaviť túto povinnosť pre výrobcov bez ohľadu na ich veľkosť až do roku 2035, pričom sa bude pracovať na jednoduchšom a primeranejšom riešení,“ uviedla Komisia pre SITA.
Návrh však zatiaľ neprešiel celým legislatívnym procesom a súčasná povinnosť preto zostáva v platnosti. „Tento návrh je teraz v Európskom parlamente a Rade. Vyzývame ich, aby ho prijali čo najrýchlejšie, a sme pripravení pracovať na ňom ako na naliehavej záležitosti,“ uviedla Európska komisia.
Situácia tak vytvára nezvyčajné prechodné obdobie. Povinnosť už nadobudla účinnosť, no zároveň existuje návrh Komisie na jej dlhodobé pozastavenie. Kým o ňom rozhodnú európski zákonodarcovia, Brusel odporúča členským štátom postupovať pri kontrole dodržiavania pravidiel pragmaticky.
„Kým tento proces prebieha, Komisia zároveň navrhla vnútroštátnym orgánom, aby k dodržiavaniu pravidiel pristupovali konštruktívne a pragmaticky,“ uviedla pre SITA.
Komisia zároveň deklaruje, že bude pokračovať v rokovaniach s podnikateľmi aj členskými štátmi. „Komisia bude naďalej úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami a členskými štátmi s cieľom podporiť efektívne a praktické vykonávanie pravidiel v praxi,“ dodala.
Administratívna záťaž spojená s PPWR sa medzičasom dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu. Eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová počas septembrovej plenárnej rozpravy priznala, že ju v tejto súvislosti kontaktovali stovky podnikov.
Upozornila, že od malých spoločností, ktoré predávajú malé množstvá tovaru do viacerých členských štátov, nemožno žiadať, aby si na každom národnom trhu zabezpečovali splnomocneného zástupcu. Podľa Roswallovej niektoré firmy súčasné nastavenie pravidiel núti prestať predávať do iných krajín EÚ.
Kritika pritom v europarlamente zaznievala z viacerých politických frakcií. Časť poslancov požaduje výnimky alebo prahové hodnoty pre najmenšie podniky, ďalší presadzujú vytvorenie jedného registra či kontaktného miesta pre celú EÚ namiesto rozdielnych národných systémov.
Komisia tak stojí pred úlohou nájsť trvalejšie riešenie, ktoré zachová princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly, no zároveň nebude vytvárať neprimerané náklady pri cezhraničnom predaji malých množstiev tovaru.
Kým nebude príslušná legislatívna zmena prijatá, súčasná povinnosť zostáva v platnosti. Dotknutí výrobcovia sa tak musia riadiť povinnosťou, ktorej uplatňovanie samotná Európska komisia navrhla pozastaviť do roku 2035.
Zdroj: SITA.sk - EÚ zaviedla nové povinnosti pri obaloch. Jednu z nich Komisia už predtým navrhla pozastaviť do roku 2035 © SITA Všetky práva vyhradené.
Povinnosť podnikov vymenovať splnomocneného zástupcu na plnenie povinností v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu začala podľa Európskej komisie vo všetkých členských štátoch EÚ platiť 12. augusta 2026. Samotná Komisia však už v decembri 2025, teda ešte pred začiatkom uplatňovania nariadenia, navrhla, aby bola táto povinnosť pozastavená do roku 2035. Pre agentúru SITA zároveň potvrdila, že od Európskeho parlamentu a členských štátov žiada čo najrýchlejšie prijatie tejto zmeny.
Nové pravidlá vyplývajú z nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR). Ich praktické uplatňovanie vyvolalo obavy najmä medzi menšími podnikateľmi a internetovými obchodmi, ktoré predávajú zákazníkom vo viacerých krajinách EÚ. Pri malom objeme predaja totiž môžu náklady spojené s registráciou a zabezpečením splnomocneného zástupcu v jednotlivých štátoch predstavovať neúmernú administratívnu a finančnú záťaž.
Európska komisia pre agentúru SITA zdôraznila, že samotná požiadavka na splnomocneného zástupcu nie je úplnou novinkou.
„Podľa nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa požiadavka, aby podniky vymenovali splnomocneného zástupcu na plnenie svojich povinností v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu, začala uplatňovať vo všetkých členských štátoch 12. augusta 2026. Nejde o novú požiadavku. Bola už zakotvená v práve EÚ, nebola však povinná vo všetkých členských štátoch. Preto niektoré členské štáty už takéto požiadavky zavedené majú,“ uviedla Komisia pre SITA.
Zároveň upozornila, že povinnosť sa nevzťahuje automaticky na každého obchodníka. „Netýka sa to všetkých obchodníkov. Ustanovenie sa vzťahuje iba na subjekty, ktoré sú podľa PPWR definované ako výrobca, čo nezahŕňa každého obchodníka,“ spresnila.
Komisia navrhla pozastavenie už v decembri 2025
Kľúčovým problémom zostáva situácia menších firiem, ktoré cezhranične predávajú iba malé množstvo výrobkov. Práve pri nich sa môžu náklady na plnenie povinností v jednotlivých krajinách dostať do nepomeru k hodnote samotného predaja.
Komisia pritom zmenu navrhla ešte pred tým, ako sa povinnosť začala plošne uplatňovať. Už v decembri 2025 navrhla jej pozastavenie do roku 2035.
„Vzhľadom na celkové úsilie Komisie zjednodušovať právne predpisy a znižovať administratívnu záťaž Komisia v decembri 2025 navrhla Európskemu parlamentu a členským štátom pozastaviť túto povinnosť pre výrobcov bez ohľadu na ich veľkosť až do roku 2035, pričom sa bude pracovať na jednoduchšom a primeranejšom riešení,“ uviedla Komisia pre SITA.
Návrh však zatiaľ neprešiel celým legislatívnym procesom a súčasná povinnosť preto zostáva v platnosti. „Tento návrh je teraz v Európskom parlamente a Rade. Vyzývame ich, aby ho prijali čo najrýchlejšie, a sme pripravení pracovať na ňom ako na naliehavej záležitosti,“ uviedla Európska komisia.
Úradom odporúča pragmatický prístup
Situácia tak vytvára nezvyčajné prechodné obdobie. Povinnosť už nadobudla účinnosť, no zároveň existuje návrh Komisie na jej dlhodobé pozastavenie. Kým o ňom rozhodnú európski zákonodarcovia, Brusel odporúča členským štátom postupovať pri kontrole dodržiavania pravidiel pragmaticky.
„Kým tento proces prebieha, Komisia zároveň navrhla vnútroštátnym orgánom, aby k dodržiavaniu pravidiel pristupovali konštruktívne a pragmaticky,“ uviedla pre SITA.
Komisia zároveň deklaruje, že bude pokračovať v rokovaniach s podnikateľmi aj členskými štátmi. „Komisia bude naďalej úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami a členskými štátmi s cieľom podporiť efektívne a praktické vykonávanie pravidiel v praxi,“ dodala.
O problémoch s pravidlami diskutoval aj europarlament
Administratívna záťaž spojená s PPWR sa medzičasom dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu. Eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová počas septembrovej plenárnej rozpravy priznala, že ju v tejto súvislosti kontaktovali stovky podnikov.
Upozornila, že od malých spoločností, ktoré predávajú malé množstvá tovaru do viacerých členských štátov, nemožno žiadať, aby si na každom národnom trhu zabezpečovali splnomocneného zástupcu. Podľa Roswallovej niektoré firmy súčasné nastavenie pravidiel núti prestať predávať do iných krajín EÚ.
Kritika pritom v europarlamente zaznievala z viacerých politických frakcií. Časť poslancov požaduje výnimky alebo prahové hodnoty pre najmenšie podniky, ďalší presadzujú vytvorenie jedného registra či kontaktného miesta pre celú EÚ namiesto rozdielnych národných systémov.
Komisia tak stojí pred úlohou nájsť trvalejšie riešenie, ktoré zachová princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly, no zároveň nebude vytvárať neprimerané náklady pri cezhraničnom predaji malých množstiev tovaru.
Kým nebude príslušná legislatívna zmena prijatá, súčasná povinnosť zostáva v platnosti. Dotknutí výrobcovia sa tak musia riadiť povinnosťou, ktorej uplatňovanie samotná Európska komisia navrhla pozastaviť do roku 2035.
Zdroj: SITA.sk - EÚ zaviedla nové povinnosti pri obaloch. Jednu z nich Komisia už predtým navrhla pozastaviť do roku 2035 © SITA Všetky práva vyhradené.
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