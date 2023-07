Trump očakáva, že bude zatknutý v súvislosti s útokom na Kapitol a spochybňovaním výsledkov voľby prezidenta

Môže to byť už tretie obvinenie

Falšovanie obchodných záznamov

18.7.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump očakáva, že ho zatknú v rámci federálneho vyšetrovania útoku jeho priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021 a pokusov o spochybnenie výsledkov volieb z roku 2020. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Trump v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že ho špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith v nedeľu večer informoval, že je cieľom ich vyšetrovania. Oznámili mu vraj, aby sa dostavil k veľkej porote, „čo takmer vždy znamená zatknutie a obvinenie“.Osobitný vyšetrovateľ na otázky médií bezprostredne nereagoval, uvádza BBC.V prípade potvrdenia by to bolo už tretie obvinenie Trumpa z údajných trestných činov vrátane obvinení, ktoré proti nemu vzniesol Smithov tím v júni v súvislosti s nevhodným zaobchádzaním s tajnými dokumentmi.Trumpa tiež v New Yorku obvinili z falšovania obchodných záznamov v súvislosti s platbami za mlčanie hviezde filmov pre dospelých Stormy Daniels v roku 2016.V tomto prípade by sa mal postaviť pred súd v marci budúceho roka, zatiaľ čo proti termínu v prípade utajovaných dokumentov prezidentovi právnici stále namietajú.