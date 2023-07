Ukrajinská vláda chce podľa premiéra Šmyhaľa obnoviť zničenú vodnú elektráreň Kachovka za dva roky

Projekt má dve etapy

Ľudia museli utiecť

18.7.2023 (SITA.sk) - Napriek tomu, že odborníci odhadli minimálne obdobie na rekonštrukciu vodnej elektrárne Kachovka zničenej pri kolapse Kachovskej priehrady na päť až sedem rokov, ukrajinská vláda to chce stihnúť za dva roky.Ako referuje web epravda.com.ua, povedal to ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ „Vláda dnes schválila uznesenie o experimentálnom projekte na začatie rekonštrukcie vodnej elektrárne Kachovka, ktorú vyhodili do vzduchu Rusi. Projekt je navrhnutý na dva roky,“ povedal predseda ukrajinskej vlády.V prvej etape podľa neho navrhnú všetky inžinierske stavby a pripravia potrebné podklady na obnovu. Druhá etapa so stavebnými prácami sa začne po oslobodení územia, kde sa nachádza vodná elektráreň.Zničenie Kachovskej priehrady na rieke Dnipro zo 6. júna predstavuje jednu z najväčších priemyselných a ekologických katastrof v Európe za niekoľko desaťročí.Voda z priehrady vyhnala ľudí z domovov, ohrozila dodávky elektriny a spôsobila environmentálnu katastrofu.V čase zničenia Kachovskej priehrady ovládali vodnú elektráreň Kachovka príslušníci ruskej armády.Zachytené telefonické rozhovory medzi vojakmi ruskej 205. brigády okupujúcimi priehradu a ich veliteľmi naznačujú, že armáda sa v tú noc, keď bola priehrada zničená, pripravovala konať „na rozkaz“.