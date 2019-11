Trump ocenil Nemecko ako vzácneho spojenca

Berlínsky múr (snímka z 1. júla 1990). Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Washington 9. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v sobotu ocenil Nemecko ako "vzácneho" spojenca. Uviedol to v deň, keď si Nemecko pripomína 30 rokov od pádu Berlínskeho múru.uviedol Trump z Washingtonu v odkaze, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.dodal americký prezident.Východonemecká pohraničná stráž 9. novembra 1989 pod tlakom veľkého davu Nemcov otvorila bránu do Západného Berlína a prvýkrát od postavenia múru dovolila ľuďom slobodne cez ňu prejsť.Táto dôležitá udalosť nakoniec vyústila do pádu komunistického režimu a o rok aj do znovuzjednotenia Nemecka. Dovtedy bolo rozdelené na západnú demokratickú časť a východnú, patriacu do sovietskeho totalitného tábora.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu v Berlíne vyhlásila, že Berlínsky múr by mal Nemcom pripomínať, "že sa musíme starať o slobodu a demokraciu".