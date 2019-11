Pellegrini: Pád Berlínskeho múru bol dôkazom meniaceho sa sveta

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 9. novembra (TASR) - Pád Berlínskeho múru pred 30 rokmi bol azda najviditeľnejším dôkazom meniaceho sa sveta. Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) pri príležitosti sobotňajšieho 30. výročia pádu Berlínskeho múru.Po páde Berlínskeho múru prišla podľa premiéra o týždeň neskôr očakávaná nová éra aj do vtedajšieho Československa.napísal na sociálnej sieti Pellegrini. Ako podotkol, je však potrebné priniesť zodpovedné zmeny, ktoré pomôžu udržať krok so svetovými trendmi a priniesť lepší život všetkým ľuďom na Slovensku.Od pádu Berlínskeho múru uplynulo v sobotu 30 rokov. Berlínsky múr sa stal najznámejším symbolom studenej vojny. Viac ako 28 rokov rozdeľoval nielen Nemecko, ale aj Európu i celý svet. Pri pokuse o prekonanie 155 kilometrov dlhej a 3,6 metra vysokej nenávidenej stavby zahynulo minimálne 138 ľudí.