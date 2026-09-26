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26. septembra 2026

Trump odmietol iránsky plán na prímerie a otvorenie Hormuzského prielivu


Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe

Teherán ponúkol zastavenie bojov, uvoľnenie zmrazených aktív a zrušenie sankcií, Trump však dohodu neprijal. Americký prezident Donald Trump v sobotu odmietol ...



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trump_xi_34356 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Teherán ponúkol zastavenie bojov, uvoľnenie zmrazených aktív a zrušenie sankcií, Trump však dohodu neprijal.


Americký prezident Donald Trump v sobotu odmietol iránsky návrh prímeria, ktorý mal podľa Teheránu umožniť do siedmich dní znovu otvoriť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu.

„Ich návrh odmietam,“ povedal Trump novinárom pred Bielym domom. „Chcú dohodu, pri ktorej by okamžite otvorili prieliv, pretože prehrávajú veľmi zle.“

Iránsky prezident Masúd Pezeškján uviedol, že návrh vznikol „v koordinácii“ s najvyšším vodcom Modžtabom Chameneím.

Rozsiahly plán


Plán počíta so zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády. Na siedmy deň by Teherán otvoril Hormuzský prieliv.

Minister zahraničných vecí Abbás Arakčí uviedol, že návrh odovzdali USA prostredníctvom Kataru. „Ak budú splnené potrebné podmienky, prieliv možno znovu otvoriť a normálnu námornú dopravu obnoviť do siedmich dní,“ povedal.

Pezeškján sa v New Yorku stretol aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a vyhlásil, že Irán neodišiel od rokovacieho stola, Spojeným štátom však už nedôveruje.

Trumpov prieliv


Denník The Wall Street Journal medzitým napísal, že Trump pochybuje, či Teherán splní americké požiadavky, a očakáva obnovenie bombardovania. Prezident zároveň zverejnil mapu Hormuzského prielivu s označením „Trumpov prieliv“.

Hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí vyhlásil, že Irán neprestane trestať USA, kým nebude splnených jeho sedem podmienok. Medzi ne podľa neho patrí aj ukončenie bojov v Jemene.

 


Zdroj: SITA.sk - Trump odmietol iránsky plán na prímerie a otvorenie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe
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