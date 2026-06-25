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25. júna 2026
Trump odštartoval oslavy 250 rokov USA po svojom, najväčšou hviezdou bol opäť on sám
Americký prezident otvoril sériu podujatí pred výročím nezávislosti prejavom, v ktorom obhajoval svoju politiku a ostro kritizoval predchodcu. Americký prezident
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Americký prezident Donald Trump v stredu otvoril 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti Spojených štátov prejavom vo Washingtone, ktorý sa viac než štátnemu ceremoniálu podobal na jeho tradičné predvolebné zhromaždenie.
Namiesto historického odkazu dominovali vystúpeniu samochvála, útoky na politických súperov a obhajoba jeho druhého funkčného obdobia.
Najúžasnejšia krajina
„Keď stojíme na prahu 250. roku našej nezávislosti, s radosťou vyhlasujem, že Amerika je späť,“ povedal Trump pred davom na Národnej promenáde (National Mall).
Prezident zároveň zopakoval svoje tvrdenie, že krajina bola ešte nedávno v úpadku. „Pred krátkym časom sme boli mŕtvou krajinou. Teraz sme najúžasnejšou krajinou na svete,“ vyhlásil.
Najväčšia vojenská operácia
Vo vystúpení označil americko-izraelskú vojnu proti Iránu za veľké víťazstvo Spojených štátov a zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura za jednu z „najväčších vojenských operácií v dejinách“.
Samé historické víťazstvá
Doma vyzdvihoval stav ekonomiky, ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a tvrdil, že jeho administratíva zabezpečila investície v hodnote 19 biliónov dolárov, hoci tento údaj výrazne prevyšuje aj odhady vlastnej administratívy.
„Každý deň mojej administratívy prináša americkému ľudu jedno historické víťazstvo za druhým,“ povedal Trump.
Jeho vystúpenie otvorilo festival nazvaný Great American State Fair, ktorý potrvá do 10. júla a ponúkne prezentácie všetkých 50 štátov USA, prelety vojenských lietadiel, koncerty či kultúrne podujatia pri príležitosti 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti.
Najjagavejšia hviezda je Trump
Oslavy však sprevádzajú aj kontroverzie. Viacerí umelci z programu odstúpili s odôvodnením, že podujatie získalo stranícky charakter.
Trump následne oznámil, že hlavnou hviezdou programu bude on sám, pričom na sociálnych sieťach vyhlásil, že dokáže prilákať väčšie publikum než Elvis Presley.
Kritici prezidentovi vyčítajú, že významné národné výročie využíva na propagáciu vlastnej politickej agendy a budovanie osobného kultu v období pred novembrovými voľbami do Kongresu.
Zdroj: SITA.sk - Trump odštartoval oslavy 250 rokov USA po svojom, najväčšou hviezdou bol opäť on sám © SITA Všetky práva vyhradené.
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