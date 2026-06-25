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25. júna 2026
Konferencia o obnove Ukrajiny v Gdansku sa začala bez Zelenského, zatienil ju diplomatický spor s Varšavou
V poľskom Gdansku sa začala medzinárodná konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny. Podujatie však prebieha bez účasti prezidenta Volodymyra Zelenského a sprevádza ho napätie medzi Kyjevom a Varšavou. V ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - V poľskom Gdansku sa začala medzinárodná konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny. Podujatie však prebieha bez účasti prezidenta Volodymyra Zelenského a sprevádza ho napätie medzi Kyjevom a Varšavou.
V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kyjevom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na podujatí nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou.
Konferencia sa koná v čase, keď Ukrajina podľa odhadov potrebuje stovky miliárd dolárov na obnovu škôd spôsobených ruskou inváziou. Podľa spoločnej správy Ukrajiny, Svetovej banky, Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie by náklady na povojnovú rekonštrukciu mohli dosiahnuť približne 588 miliárd dolárov.
Podujatie sa zároveň odohráva bez jasného konca konfliktu na Ukrajine, čo komplikuje snahy Kyjeva prilákať investorov. Diskusie sa preto zameriavajú na mobilizáciu medzinárodnej podpory pre budúcu obnovu krajiny, pričom cieľom je zapojiť súkromný aj verejný sektor.
Napätie medzi Kyjevom a Varšavou sa vyostrilo po tom, čo Ukrajina pomenovala vojenskú jednotku po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii.
Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) zabila v rokoch 1943 až 1945 tisíce poľských civilistov na Volyni - ukrajinskom regióne, ktorý bol pred druhou svetovou vojnou súčasťou Poľska. Niektorí na Ukrajine si ju však uctievajú za to, že bojovala proti nacistom aj Sovietom v snahe o ukrajinský štát.
Ukrajinskú delegáciu vedie premiérka Julija Svyrydenková. Na podujatí sa zúčastňujú aj viacerí európski lídri vrátane predstaviteľov Poľska, Bulharska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Švédska, ako aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.
V okolí konferenčného centra AmberExpo boli nasadené posilnené policajné zložky v súvislosti s obavami z možných provokácií a plánovaných protestov.
Ukrajinská strana sa snaží odpolitizovať samotné rokovania. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Heorgij Tychyj uviedol, že Kyjev sa chce „vyhnúť sa akejkoľvek zbytočnej politizácii tohto medzinárodného podujatia“ a sústrediť sa na konkrétne riešenia v prospech krajiny.
Ukrajinská premiérka zároveň avizovala podpis viacerých dohôd s medzinárodnými partnermi, najmä v oblasti energetiky, pričom zdôraznila potrebu posilnenia kritickej infraštruktúry a logistických kapacít. Podľa expertov je obnova Ukrajiny úzko prepojená aj s jej schopnosťou udržať fungovanie štátu počas pokračujúcej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Konferencia o obnove Ukrajiny v Gdansku sa začala bez Zelenského, zatienil ju diplomatický spor s Varšavou © SITA Všetky práva vyhradené.
V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kyjevom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na podujatí nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou.
Konferencia sa koná v čase, keď Ukrajina podľa odhadov potrebuje stovky miliárd dolárov na obnovu škôd spôsobených ruskou inváziou. Podľa spoločnej správy Ukrajiny, Svetovej banky, Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie by náklady na povojnovú rekonštrukciu mohli dosiahnuť približne 588 miliárd dolárov.
Podujatie sa zároveň odohráva bez jasného konca konfliktu na Ukrajine, čo komplikuje snahy Kyjeva prilákať investorov. Diskusie sa preto zameriavajú na mobilizáciu medzinárodnej podpory pre budúcu obnovu krajiny, pričom cieľom je zapojiť súkromný aj verejný sektor.
Napätie medzi Kyjevom a Varšavou sa vyostrilo po tom, čo Ukrajina pomenovala vojenskú jednotku po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii.
Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) zabila v rokoch 1943 až 1945 tisíce poľských civilistov na Volyni - ukrajinskom regióne, ktorý bol pred druhou svetovou vojnou súčasťou Poľska. Niektorí na Ukrajine si ju však uctievajú za to, že bojovala proti nacistom aj Sovietom v snahe o ukrajinský štát.
Ukrajinskú delegáciu vedie premiérka Julija Svyrydenková. Na podujatí sa zúčastňujú aj viacerí európski lídri vrátane predstaviteľov Poľska, Bulharska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Švédska, ako aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.
V okolí konferenčného centra AmberExpo boli nasadené posilnené policajné zložky v súvislosti s obavami z možných provokácií a plánovaných protestov.
Ukrajinská strana sa snaží odpolitizovať samotné rokovania. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Heorgij Tychyj uviedol, že Kyjev sa chce „vyhnúť sa akejkoľvek zbytočnej politizácii tohto medzinárodného podujatia“ a sústrediť sa na konkrétne riešenia v prospech krajiny.
Ukrajinská premiérka zároveň avizovala podpis viacerých dohôd s medzinárodnými partnermi, najmä v oblasti energetiky, pričom zdôraznila potrebu posilnenia kritickej infraštruktúry a logistických kapacít. Podľa expertov je obnova Ukrajiny úzko prepojená aj s jej schopnosťou udržať fungovanie štátu počas pokračujúcej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Konferencia o obnove Ukrajiny v Gdansku sa začala bez Zelenského, zatienil ju diplomatický spor s Varšavou © SITA Všetky práva vyhradené.
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