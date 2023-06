Trump opäť nepochodil, sudca odmietol jeho žiadosť o zamietnutie žaloby za ohováranie novinárky

Snažil sa o zamietnutie žaloby

Zopakoval výroky na jej adresu

Trumpova obrana nefunguje

30.6.2023 (SITA.sk) - Americký federálny sudca vo štvrtok zamietol tvrdenia bývalého prezidenta Donalda Trumpa , že absolútna prezidentská imunita a právo na slobodu prejavu ho chránia pred žalobami bývalej newyorskej novinárky za urážku na cti.E. Jean Carroll môže podľa sudcu Lewisa A. Kaplana naďalej vznášať nároky, že Trump jej dlhuje najmenej 10 miliónov dolárov ako odškodné za vyjadrenia, ktoré spravil pred a po tom, ako jej minulý mesiac prisúdili päť miliónov dolárov za sexuálne zneužitie a ohováranie. Vyjadril sa tak v písomnom stanovisku.Trump sa pokúsil dosiahnuť zamietnutie žaloby s odôvodnením, že má nárok na absolútnu prezidentskú imunitu, jeho výroky neboli hanlivé a tiež, že jeho vyjadrenia boli chránené právom na slobodu prejavu. Sudca Kaplan však uviedol, že Trump sa vzdal absolútnej prezidentskej imunity ako obhajoby tým, že ju neuplatnil pred rokmi, keď bola podaná žaloba.Trump tento týždeň podal na Carroll protižalobu, v ktorej tvrdí, že ho ohovára, keď naďalej trvá na tom, že ju znásilnil, aj keď porota rozhodla inak.Po tom, ako porota minulý mesiac vyniesla verdikt na federálnom súde na Manhattane, Trump počas CNN town hall zopakoval svoje výroky na jej adresu, čo Carroll podnietilo, aby si uplatnila ďalšie nároky na odškodné.Vyjadrenia bývalého prezidenta vo vysielaní CNN pritom kopírovali to, čo povedal, ešte ako prezident v roku 2019, keď Carroll vydala memoáre, v ktorých tvrdí, že ju Trump na jar 1996 znásilnil v šatni luxusného obchodného domu v centre Manhattanu.Niekoľko hodín po zverejnení úryvkov z knihy v časopise vtedy Trump poprel, že by ju znásilnil a dokonca tvrdil, že ju nepozná.„Pán Trump nielenže poprel obvinenie pani Carroll zo sexuálneho útoku. Okrem toho ju obvinil, že klame o tom, že ju sexuálne napadol, aby zvýšila predaj svojej knihy, získala publicitu a/alebo uskutočnila politickú agendu,“ napísal Kaplan, pričom poznamenal, že hlavným účelom prezidentskej imunity je zabrániť odvádzaniu prezidenta od verejných povinností, ale nie je to „karta oslobodenia od zodpovednosti za škodu, ktorá umožňuje prezidentovi povedať alebo urobiť čokoľvek, čo chce, aj keď toto správanie vôbec nesúvisí s oficiálnou funkciou“.Kaplan podľa vlastných slov vzal do úvahy aj to, že Carroll má teraz 79 rokov a nároky voči Trumpovi si uplatňuje už 3,5 roka.„Nie je žiadny dôvod riskovať ďalšie predlžovanie riešenia tohto sporu tým, že by sme pánovi Trumpovi umožnili vzniesť obhajobu prostredníctvom absolútnej imunity teraz v poslednej chvíli, keď tak mohol urobiť už pred rokmi,“ uviedol.Pri odmietnutí Trumpových tvrdení, že žaloba sa týka chráneného prejavu, Kaplan vysvetlil, ako sa na súdoch postupuje v prípade urážky na cti a ohovárania a prečo by sa jeho výroky dali interpretovať tak, aby zodpovedali právnej definícii ohovárania, vrátane toho, že porota to už tak uznala.Trumpovi právnici sa k tomu bezprostredne nevyjadrili.Advokátka Robbie Kaplan, ktorá zastupuje Carroll a nie je v príbuzenskom vzťahu so sudcom, vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie sudcu „opäť potvrdzuje, že údajná obrana Donalda Trumpa proti tvrdeniam E. Jean Carroll o ohováraní nefunguje“.(1 EUR = 1,0938 USD)