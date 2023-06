Väčšina obyvateľov Slovenska súhlasí s odvolaním Kollára, najčastejšie voliči Republiky aj ďalšieho hnutia

30.6.2023 (SITA.sk) - Väčšina obyvateľov Slovenska, 61 percent, súhlasí s odvolaním predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie, 28 percent je proti. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu strany Demokrati. Voliči takmer všetkých dnešných parlamentných politických subjektov - Smer - sociálna demokracia, OĽaNO a priatelia vnímajú odvolanie Kollára podobne.Dáta sa zberali prostredníctvom samoobslužnej aplikácie Instant Research agentúry Ipsos a bol realizovaný od 28. do 29. júna na reprezentatívnej vzorke 532 respondentov.„Výrazne častejšie s Kollárovým odvolaním súhlasia ľudia, ktorí by volili hnutie Progresívne Slovensko alebo Republiku, pričom súhlas vyjadrilo viac ako 80 percent z nich. Nesúhlas s odvolaním Borisa Kollára prevažuje iba medzi voličmi hnutia Sme rodina, medzi ktorými s odvolaním Kollára nesúhlasia viac ako dve tretiny voličov," v tlačovej správe o tom informoval hovorca Demokratov Matúš Mandrák. Podpredsedníčka strany Andrea Letanovská tvrdí, že voliči jednotlivých strán majú jasno v otázke odvolania predsedu parlamentu z funkcie, pričom dodala, že hodnoty sú pre ľudí prednejšie. „Ich zástupcovia v parlamente ich musia vypočuť a urobiť to, čo je lepšie pre krajinu, a nie, čo je lepšie pre nich. Vyzývam poslankyne a poslancov - zachovajte sa ako ľudia, nie ako politici," uzavrela Letanovská.