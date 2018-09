Trump označil zostrelenie ruského lietadla za veľmi smutnú vec

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril znepokojenie v súvislosti so zostrelením ruského vojenského lietadla Il-20 sýrskou protivzdušnou obranou, pričom ruské ministerstvo obrany obvinilo z incidentu Izrael.Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome označil zostrelenie stroja zaPoznamenal, že to, informovala agentúra AP.Ruské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom, približne 35 kilometrov od sýrskeho pobrežia. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube.Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že prieskumné lietadlo bolo omylom zasiahnuté sýrskou raketou, pretože štvorica izraelských stíhačiek F-16, ktoré smerovali na bombardovaciu misiu do sýrskej provincie Lázikíja, saza stroj ruských vzdušných síl. Lietadlo sa vracalo na tamojšiu ruskú základňu.Ruský prezident Vladimir Putin použil miernejšiu rétoriku a vyhlásil, že incident bol výsledkom, uvádza agentúra DPA.Putin však varoval Izrael pred uskutočnením ďalších vzdušných útokov na Sýriu. Zdôraznil, že izraelským útokom došlo k porušeniu sýrskej suverenity a rusko-izraelských dohôd o vyhýbaní sa stretom vojenských záujmov v Sýrii.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým v telefonáte s Putinom vyjadril ľútosť nad smrťou ruských vojakov. Upozornil však, že zodpovednosť za zostrelenie lietadla nesie Sýria a režim tamojšieho prezidenta Bašára Asada.