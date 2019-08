Trump oznámil zvýšenie ciel na čínske tovary

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Washington 23. augusta - Americký prezident Donald Trump prijal v obchodnej vojne s Čínou nové opatrenia, informovala agentúra AFP.Trump v piatok oznámil, že clá na tovary z Číny v hodnote 250 miliárd dolárov (vyše 220 miliárd eur) sa od 1. októbra zvýšia z 25 percent na 30 percent a clá vo výške 10 percent na čínske tovary v celkovej hodnote 300 miliárd dolárov (približne 267 miliárd eur), ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. septembra, stúpnu "teraz na 15 percent".Trump takto reagoval po tom, čo Čína v piatok oznámila, že prijme nové odvetné opatrenia.Čínska Štátna rada uviedla, že sa rozhodla zaviesť clá vo výške 5 percent až 10 percent na tovary z USA v hodnote 75 miliárd USD (67,67 miliardy eur) v dvoch krokoch s platnosťou od 1. septembra a od 15. decembra. Od 15. decembra tiež začne platiť clo na americké autá vo výške 25 percent a na autosúčiastky vo výške 5 percent.Uvedené opatrenia sú odpoveďou na eskaláciu obchodnej vojny. Americký prezident Donald Trump začiatkom augusta prekvapivo ukončil prímerie a pohrozil, že od začiatku septembra uvalí clá vo výške 10 percent na ďalšie čínske tovary v celkovej hodnote 300 miliárd USD. Jeho administratíva neskôr posunula zavedenie ciel na niektoré tovary do decembra, aby nemali negatívny vplyv vianočnú nákupnú sezónu. Niektoré tovary boli zo zoznamu úplne vyňaté."Čína bola v odpovedi na opatrenia USA nútená prijať odvetné opatrenia," uviedla v piatok Štátna rada. Dodala, že USA by mali dodržiavať to, na čom sa dohodli prezidenti Si Ťin-pching a Donald Trump na stretnutí v Osake, a spolupracovať s Čínou na ukončení obchodných sporov.Čína a USA by mali pokračovať v obchodných rokovaniach začiatkom septembra.