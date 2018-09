Trump plánuje podpísať obchodnú dohodu s Mexikom do 90 dní

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump informoval Kongres o svojom zámere podpísať novú dohodu o voľnom obchode s Mexikom - a tiež s Kanadou, ak sa bude ochotná pripojiť - do 90 dní. Uviedol to v piatok Splnomocnenec USA pre obchod Robert Lighthizer. Informovali o tom z noci na sobotu agentúry AP a Reuters.Lighthizer toto oznámenie zverejnil po tom, ako rokovanie o novej obchodnej dohode medzi USA a Kanadou skončilo v piatok vo Washingtone neúspešne. Lighthizer dodal, že rokovania budú pokračovať v stredu.Cieľom rozhovorov administratívy Donalda Trumpa a predstaviteľov Kanady je vytvoriť dohodu, ktorá nahradí Severoamerickú dohodu o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (NAFTA).Trump Kongres informoval, že má v úmysle podpísať novú obchodnú dohodu do konca novembra. Jej znenie bude zverejnené na začiatku októbra.Lighthizer dodal, že Trump chce podpísať novú obchodnú dohodu s Mexikom, či už sa k nej Kanada pripojí, alebo nie.Agentúra Reuters píše, že v prebiehajúcich rokovaniach o novej dohode nastal obrat čiastočne aj pre nedávne neoficiálne vyjadrenie Trumpa pre agentúru Bloomberg. Prezident totiž povedal, že akákoľvek nová obchodná dohoda s Kanadou bude "úplne za podmienok" USA. Neskôr svoje slová potvrdil.Niektorí americkí zákonodarcovia a obchodné skupiny medzitým vyjadrili obavy z toho, že Kanada sa k dohode doteraz nepripojila.