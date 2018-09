Súd zakázal exprezidentovi Lulovi da Silvovi kandidovať vo voľbách

Bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 1. septembra (TASR) - Najvyšší volebný súd v Brazílii zakázal väznenému bývalému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi uchádzať sa o zvolenie v októbrových prezidentských voľbách. Informovala o tom v noci na sobotu agentúra DPA.Ľavicová Strana pracujúcich (PT) registrovala minulý mesiac Lulu ako svojho hlavného prezidentského kandidáta, hoci bol odsúdený za korupciu a od apríla si vo väzení odpykáva 12-ročný trest.Voči jeho kandidatúre vzniesli sťažnosti generálna prokurátorka Raquel Dodgeová a viacero ďalších pravicových poslancov.Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by 40 percent Brazílčanov podporilo da Silvu, čím by tak výrazne viedol pred svojimi predpokladanými súpermi.Na druhom mieste by skončil pravicový populista Jair Bolsonaro, ktorý sa uznanlivo vyjadruje o vojenskej diktatúre, ktorá v krajine vládla v rokoch 1964 až 1985 a stavia sa proti homosexuálom a černochom.PT zrejme nahradí Lulu svojím kandidátom na viceprezidenta Fernandom Haddadom, bývalým primátorom mesta Sao Paulo, píše AP.Lulu da Silvu, ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011, uznali vlani za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdili ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac. Trest si začal odpykávať v apríli po tom, ako sa dramaticky odovzdal do rúk polície.