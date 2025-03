Trump plánuje premiestniť 35-tisíc amerických vojakov z Nemecka do Maďarska

Zvýšenie pomoci Ukrajine

Výdavky na obranu

8.3.2025 (SITA.sk) - Prezident Spojených štátov Donald Trump zvažuje možnosť presunu amerických vojakov z Nemecka do Maďarska. Ako referuje web The Telegraph, šéf Bieleho domu plánuje stiahnuť 35-tisíc amerických vojakov z Nemecka, čo by mohlo ešte viac zhoršiť vzťahy medzi USA a Európou.V súčasnosti je mimo USA rozmiestnených asi 160-tisíc amerických vojakov. „Americká armáda vždy zvažuje premiestnenie po celom svete, aby čo najlepšie reagovala na aktuálne hrozby pre naše záujmy,“ povedal hovorca Rady národnej bezpečnosti Bieleho domu Brian Hughes.Európske krajiny oznámili svoj zámer zvýšiť pomoc Ukrajine pri poklese vojenskej podpory zo strany Spojených štátov. V reakcii na to Kremeľ reagoval tvrdými vyhláseniami a vyhrážkami, v ktorých obvinil Západ z konfrontačnej rétoriky.The Telegraph chápe, že americký prezident uvažuje o premiestnení vojakov z Nemecka do Maďarska, ktoré udržiava úzke vzťahy s Ruskom. Na štvrtkovom mimoriadnom samite Európskej únie v Bruseli maďarský premiér Viktor Orbán vetoval záväzok posilniť podporu Ukrajine, ktorý podpísali všetky ostatné členské štáty. Orbán udržiava relatívne úzky vzťah s Ruskom a často bol proti sankciám EÚ voči Moskve.Trump opakovane kritizoval krajiny NATO za to, že nespĺňajú súčasný dvojpercentný cieľ výdavkov na obranu, pričom argumentoval, že tento rozdiel nespravodlivo zaťažuje Spojené štáty.Trump vraj zvažuje premiestnenie niektorých amerických vojakov v Európe, aby USA takto zacielili na krajiny NATO, ktoré zvýšili svoje výdavky na obranu v snahe splniť ciele HDP. Je to údajne súčasť plánov Trumpovej administratívy prepracovať angažovanosť NATO tak, aby zvýhodňovala členské krajiny s vyššími výdavkami na obranu.